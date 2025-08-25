1-й таймНьюкасл — ЛиверпульОнлайн
    «Ньюкасл» — «Ливерпуль». Онлайн, прямая трансляция
  • 21:30
    • «Ротор» разгромил «Торпедо» в матче Первой лиги
  • 21:17
    • Глебов и Раков попали в расширенный состав молодежной сборной России на товарищеские матчи
  • 20:36
    • Дубль Бровкина помог «Ак Барсу» обыграть СКА
  • 19:21
    • The Athletic: Родриго твердо намерен покинуть «Реал»
  • 18:56
    • «Урал» разгромил «Волгу» в матче Первой лиги
    «Удинезе» и «Верона» поделили очки в Серии А

    «Удинезе» — «Верона»: счет матча 1:1, обзор голов

    Серия A Футбол Италии Удинезе Верона
    В матче первого тура итальянской Серии А «Удинезе» и « Верона» не выявили победителя — 1:1.

    Суат Сердар
    Суат Сердар

    На 53-й минуте защитник хозяев Томас Кристенсен открыл счет после передачи Санди Ловрича.

    Гости смогли отыграться на 73-й минуте после точного удара Суата Сердара, которому ассистировал Джоване.

    Календарь и таблица Серии А

    Футбол. Италия. Серия А
    Удинезе — Верона 1:1
    Голы: 1:0 Sindre Walle Egeli (4'), 1:1 Суат Сердар (73') Удинезе: Петер Анкерсен, Kian Hansen, Марк Бринк, Nicklas Rojkjaer, Andreas Hansen, Noah Markmann, Juho Lahteenmaki, Caleb Yirenkyi, Sindre Walle Egeli, Peter Villum Berthelsen, prince amoako junior Верона: Lucas Lund, Hjalte Bidstrup, Стипе Радич, Даниэль Аниембе, Jakob Vester (Charly Nouck, 59'), Mads Sondergaard, Jeppe Gronning, Томас Йёргенсен, Жан-Мануэль Мбом, Sami Jalal Karchoud, Tim Freriks Предупреждения: Noah Markmann (40'), Кинан Дэвис (71'), Энсо Эбосс (86'), Николо Бертола (88'), Rafik Belghali (90 + 3')

    Во втором туре «Удинезе» будет гостить у «Интера», а «Верона» также на выезде сыграет с «Лацио».

