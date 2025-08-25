«Удинезе» и «Верона» поделили очки в Серии А

Суат Сердар Фото: globallookpress.com
На 53-й минуте защитник хозяев Томас Кристенсен открыл счет после передачи Санди Ловрича.
Гости смогли отыграться на 73-й минуте после точного удара Суата Сердара, которому ассистировал Джоване.
Футбол. Италия. Серия А
Удинезе — Верона 1:1
Голы: 1:0 Sindre Walle Egeli (4'), 1:1 Суат Сердар (73') Удинезе: Петер Анкерсен, Kian Hansen, Марк Бринк, Nicklas Rojkjaer, Andreas Hansen, Noah Markmann, Juho Lahteenmaki, Caleb Yirenkyi, Sindre Walle Egeli, Peter Villum Berthelsen, prince amoako junior Верона: Lucas Lund, Hjalte Bidstrup, Стипе Радич, Даниэль Аниембе, Jakob Vester (Charly Nouck, 59'), Mads Sondergaard, Jeppe Gronning, Томас Йёргенсен, Жан-Мануэль Мбом, Sami Jalal Karchoud, Tim Freriks Предупреждения: Noah Markmann (40'), Кинан Дэвис (71'), Энсо Эбосс (86'), Николо Бертола (88'), Rafik Belghali (90 + 3')
Во втором туре «Удинезе» будет гостить у «Интера», а «Верона» также на выезде сыграет с «Лацио».