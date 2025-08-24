Неймар рискует пропустить матчи сборной Бразилии

Форварди сборнойможет пропустить ближайшие матчи национальной команды из-за травмы.

Как сообщает портал Globo Esporte, во время тренировки в четверг он получил повреждение бедра и был вынужден прекратить занятия. В последующие дни Неймар занимался только в зале и жаловался на боль при ходьбе.

«Сантос» проинформировал Бразильскую конфедерацию футбола (CBF) о наличии отека бедра у игрока. Главный тренер сборной Карло Анчелотти в понедельник объявит состав на сентябрьские матчи отбора ЧМ-2026 с Чили и Боливией.

Напомним, Неймар не выходил на поле за сборную с октября 2023 года, когда получил разрыв передней крестообразной связки колена в матче против Уругвая.