    Неймар рискует пропустить матчи сборной Бразилии

    Футбол Латинская Америка Сборная Бразилии ЧМ-2026
    Форвард «Сантоса» и сборной Бразилии Неймар может пропустить ближайшие матчи национальной команды из-за травмы.

    Неймар
    Неймар

    Как сообщает портал Globo Esporte, во время тренировки в четверг он получил повреждение бедра и был вынужден прекратить занятия. В последующие дни Неймар занимался только в зале и жаловался на боль при ходьбе.

    «Сантос» проинформировал Бразильскую конфедерацию футбола (CBF) о наличии отека бедра у игрока. Главный тренер сборной Карло Анчелотти в понедельник объявит состав на сентябрьские матчи отбора ЧМ-2026 с Чили и Боливией.

    Напомним, Неймар не выходил на поле за сборную с октября 2023 года, когда получил разрыв передней крестообразной связки колена в матче против Уругвая.

