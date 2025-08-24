Дзюба — о судействе в матче ЦСКА — «Акрон»: Пенальти какие‑то легковесные

Нападающийподелился мнением о судейских решениях в матче 6-го тура РПЛ против(1:3).

«ЦСКА — хорошая команда, была тяжелая игра. Но пенальти какие‑то легковесные. То сначала кричали, что у меня была рука, судья то же самое говорит, а после оказывается, что она была у 19‑го номера.

После у нас происходит прострел, мяч попадает в руку, а пенальти не ставят. Не думаю, что ЦСКА нужно помогать, назначая такие легковесные пенальти», — сказал Дзюба «Матч ТВ».

Напомним, что форвард забил единственный гол своей команды на 34-й минуте. После этого матча «Акрон» занимает 12-е место в таблице РПЛ с 6-ю очками в активе.