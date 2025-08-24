ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джек Грилиш и Идрисса ГейеГрилиш зажёг на новом стадионе «Эвертона»: яркий дебют и победа над «Брайтоном»
  • 00:25
    • «Реал» крупно победил «Овьедо», Мбаппе оформил дубль
  • 23:40
    • «Ювентус» всухую обыграл «Парму»
  • 21:58
    • «Балтика» обыграла «Сочи» в матче РПЛ
  • 20:25
    • «МЮ» упустил победу в матче с «Фулхэмом»
  • 00:44
    • Дзюба — о судействе в матче ЦСКА — «Акрон»: Пенальти какие‑то легковесные
    Все новости спорта

    Дзюба — о судействе в матче ЦСКА — «Акрон»: Пенальти какие‑то легковесные

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России ЦСКА Акрон Артём Дзюба
    Нападающий «Акрона» Артем Дзюба поделился мнением о судейских решениях в матче 6-го тура РПЛ против ЦСКА (1:3).

    Артем Дзюба — нападающий «Акрона»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Артем Дзюба — нападающий «Акрона»

    «ЦСКА — хорошая команда, была тяжелая игра. Но пенальти какие‑то легковесные. То сначала кричали, что у меня была рука, судья то же самое говорит, а после оказывается, что она была у 19‑го номера.

    После у нас происходит прострел, мяч попадает в руку, а пенальти не ставят. Не думаю, что ЦСКА нужно помогать, назначая такие легковесные пенальти», — сказал Дзюба «Матч ТВ».

  • ЦСКА — «Акрон» 3:1. Онлайн, прямая трансляция
  • ЦСКА обыграл «Акрон» в шестом туре РПЛ
  • Вчера

    • Напомним, что форвард забил единственный гол своей команды на 34-й минуте. После этого матча «Акрон» занимает 12-е место в таблице РПЛ с 6-ю очками в активе.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Мерсисайдцы» уверенно обыграют «сорок»?
  • «Ньюкасл» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.85
    •
  • «Интер» уверенно начнет сезон?
  • «Интер» — «Торино». Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
  • Сможет ли «Райо Вальекано» продлить свою победную серию?
  • «Атлетик» — «Райо Вальекано». Прогноз и ставки
  • 3.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.71
  • Экспресс дня 25 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Интер — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.60
  • Прогноз на матч Атлетик — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Севилья — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Самсонова — Юань
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Опелка — Алькарас
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Путинцева — Кочаретто
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Павлюченкова — Ястремская
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры