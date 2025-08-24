Трансфер Бонифейса из «Байера» в «Милан» под угрозой срыва

Трансфер нападающего сборной Нигерииизможет сорваться.

По информации журналиста Фабрицио Романо, игрок уже прилетел в Милан и прошел медицинское обследование, однако его результаты вызывают сомнения у итальянского клуба. Сейчас Бонифейс вернется в Германию и будет ждать решения «Милана» по поводу своего будущего в ближайшие дни.

24-летний форвард выступает за «Байер» с лета 2023 года. В прошлом сезоне Бонифейс провел 19 матчей в Бундеслиге, забил восемь голов и отдал одну голевую передачу. Оценочная стоимость игрока составляет около 40 миллионов евро.