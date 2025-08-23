«Байер» — «Хоффенхайм». Онлайн, прямая трансляция

В субботу, 23 августа, состоится матч первого тура немецкой Бундеслиги, в котором «Байер» примет «Хоффенхайм». Начало игры — в 16:30 мск. За ходом встречи можно следить в нашей онлайн-трансляции

Футбол. Германия. Бундеслига Байер — Хоффенхайм 1:1 Голы: 1:0 Джарелл Куанса (6'), 1:1 Фисник Аслани (25') Байер: Марк Флеккен, Джарелл Куанса, Эдмон Тапсоба, Пьеро Инкапье, Алехандро Гримальдо, Артур, Алейш Гарсия, Роберт Андрих, Нейтан Телла, Ибрахим Маца, Патрик Шик Хоффенхайм: Оливер Бауман, Бернардо, Коки Матида (Артур Шавес, 45'), Робин Гранач, Владимир Цоуфаль, Ваутер Бюргер, Фисник Аслани, Тим Лемперте, Базумана Туре, Андрей Крамарич, Leon Avdullahu Предупреждения: Андрей Крамарич (37'), Коки Матида (42'), Leon Avdullahu (45 + 2')

Ход матча

46' По схеме перемещений «Байер» больше находится в центре, в то же время гости создают больше моментов именно с фланга. «Хоффенхайм» смотрелся интереснее в первом тайме., хозяева в основном обороялись.

46' Начинаем второй тайм. Пока что после первого тайма счёт 1:1.

45+4' Завершается первый тайм опасным стыком Коуфала с Гримальдо перед штрафной «Байера». Без жёлтой карточки и штрафного обошёлся судья, дал свисток на перерыв, но игрок гостей лежит на газоне.

45+4' Опасная могла бы быть подача с углового если бы не Флеккен. Скинул мяч один из защитников с ближней штанги на дальнюю.

45+3' Быстрая атака теперь проходит у гостей, Туре на фланге мяч получил, не стал ничего выдумывать, вошёл в штрафную и с угла штрафной в ближний угол пробил. Будет угловой.

45+2' Жёлтую получает Авдуллаху за стык на своей половине поля.

45+1' Добавляет четыре минуты арбитр к первому тайму.

45' Небольшая пауза после неудачного углового «Байера». Мачида не сможет продолжить матч, вместо него выходит на поле Артур Чавес. Рухнул на газон японец и даже встать сам не смог, видимо серьёзная травма.

41' Штрафные идут на ура, почти с боковой бровки подавал Гримальдо и Педро Инкампье на передачу откликнулся, снова большое скопление игроков, но и подачи очень точные. Мяч уходит на угловой.

40' Мачида на фланге шёл в стык с Гримальдо. Быстрая контратаку «Байера» японец прервал и заработал жёлтую карточку и опасный штрафной. Японец поле покинул, не мог долго встать с гзона.

38' Продолжается прессинг «Хоффенхайма», очень высоко играет команда и ошибаются защитники в передаче, приходится играть через вратаря, но Флеккена в потере мяча обвинять не стоит, слишком сильная и не точная передача. Туре не хватило пары сантиметров чтобы мяч не ушёл в аут.

37' Андрей Крамарич получает жёлтую карточку за отмашку в сторону игрока при отборе мяча.

36' Тут же опасная атака у ворот «Байера». Красиво на левом фланге разыграли комбинацию из 5 передач, вблизи штрафной соперника. Асслани пяткой отдал передачу на Туре затем мяч перекачивал на правый фланг и Лемперле нанёс удар, размашисто и сильно пробил, но Флеккен надёжно действовал и мяч забрал.

35' Пока что стандарты единственное оружие для «Байера» в атаке. Дважды подавали с углового и дважды смогли отвести опасность от ворот.

33' Снова передача доходит до адресата и снова Куанса. В этот раз Гранач не дал пробить английскому защитнику, за него нанёс удар по воротам, но Бауманн справился с ударом и будет угловой.

32' На Куансе фолят защитники гостей. Всей командой атакуют хозяева. Позиция примерно такая же, что и при первом взятии ворот.

30' Ошибка в передаче от защитников «Байера»закончилась ударом Лемперле. Один против двух защитников был игрок, до удара дело дошло, из-за штрафной бил, но мимо, будто бы из безысходности.

28' Продолжается активный прессинг, в шестером давят защитников. Смогли выйти из своей половины поля через центр, затем мяч потеряли и в ответном контрпресиинге сфолил Телла. Фол в пользу гостей.

25' ГОООООЛ! «Хоффенхайм» сравнивает счёт — 1:1. Смогли размочить ноль в графе голов гости. Авдуллаху начал длинной передачей на Лемперле, затем Тоуре на фланге получил, сместился в центр на угол штрафной и отдал передачу на Асллани и с угла в штрафной, как из пушки зарядил нападающий и сравнял счёт.

23' Фол со стороны «Хоффенхайма», всё ещё без жёлтой карточки. Высокий прессинг со стороны «сине-белых» окупается, пока что не получается игра у хозяев поля.

22' В аут выходит мяч, Туре по флангу пробирался, но Артур атаку остановил. Владение на стороне гостей 57% против 43 у «Байера».

20' Пока что по одному опасному моменту организовали команды. Удар в штангу в начале матча от гостей и гол от хозяев со штрафного.

18' Держат мяч хозяева. «Байер» играет в привычной схеме 3-4-2-1. В то же время «Хоффенхайм» придерживается схемы 4-2-2-2, не самый очевидный выбор, так как центр поля остаётся практически пустым.

15' Очередная атака через левый фланг от гостей. Длинная передача на Коуфала, в касание делает кросс на Туре, чуть выше чем нужно пробил игрок, казалось что ему никто не мешал, игрок просто не подобрал ногу под удар.

13' Фол в атаке от «Байера». На Крамариче сфолил игрок хозяев, на половине поля гостей. Есть ощущение, что команды не боятся идти в стык. Пока что без жёлтых карточек.

11' Очередной опасный штрафной у ворот «крестьян». Примерно с той же точки, но с другого фланга. Гримальдо подаёт, но подача не получилась, защитники хорошо сыграли наверху.

10' Активно используют фланги леверкузенцы, как обычно, много атак проходит с подключением крайних защитников.

7' Гости не собираются останавливаться, продолжают активно играть в атаке, не похоже чтобы команда играла от защиты. Первый угловой зарабатывают «крестьяне», но без результатно. Дважды мяч прошёл рядом со штангой, дважды «Байер» отстоял ворота.

6' ГОООООООЛ! «Байер» забивает — 1:0. Отличная подача точно в скопление игроков в штрафной. Среди множества игроков мяч находит новичка команды Куансу и защитник в ближний угол, со второго этажа положил точно в угол мяч.

5' Опасный штрафной, удалось снять давление первых минут и Гримальдо будет подавать в штрафную, а может и пробить, 22 метра до ворот.

3' Мачида сфолил в центре поля на Шике. Не удалось выйти быстро со своей половины поля. Игроки «Хоффенхайма» высоко встречают атаки.

2' Первый опасный момент у ворот хозяев. Асллани перед штрафной получил мяч, по флангу атаковали «крестьяне» и в штангу пришёлся удар. Пока что активнее начинают гости

1'Поехали, начинаем первый тайм, в первом матче Бундеслиге для команд.

Перед матчем

16:20 Команды закончили разминку и готовы выйти на поле. Беспроигрышная серия «Хоффенхайма» составляет девять матчей. «Байер» не проиграл в 14 из 16 последних домашних матчей в Бундеслиге.

16:15 Главный арбитр сегодняшней встречи — Даниэль Зиберт.

Стартовые составы

«Байер»: Флеккен; Пьеро Хинк, Тапсоба, Куанса; Гримальдо, Андрих, Гарсия, Артур; Телла, Маза, Шик.

«Хоффенхайм»: Бауманн; Бернардо, Матида, Гранач, Коуфал; Бургер, Авдуллаху, Тоуре, Крамарич; Асллани, Лемперле.

15:58 Матч пройдёт на «Бай арена» в Байере, вместимость стандиона — 30 210 зрителей.

«Байер»

«Байер» после ухода Хаби Алонсо с поста главного тренера, пригласил нидерландского специалиста с опытом работы в большом клубе Эрика Тен Хага, для нового тренера это шанс доказать, что успех с «Аяксом» был не случайным. Напомним, что в прошлом, специалист два года занимал место главного тренера «Манчестер Юнайтед». Для него немецкий чемпионат не в новинку, с 2013 по 2015 он работал в системе «Баварии» на позиции главного тренера «Баварии 2».

«Байер» перестраивает команду, по большей части вынужденно. После успешных выступлений под руководством испанского специалиста, некоторые игроки основного состава покинули клуб. Главной потерей можно считать трёх игроков: Джонатана Та, Джереми Фримпонга и Фолриана Вирца, перешедшего за рекордные для клуба 125 миллионов евро. Также из клуба ушли два возрастных игрока команды. Лукаш Градецки перешёл в «Монако», а Гранит Джака, игрок с большим опытом выступлений на туманном альбионе, направился в «Сандерленд». До реинкарнации карьеры в «Байере» швейцарец играл в «Арсенале».

В товарищеских матчах перед началом сезона, клуб сыграл 6 матчей, дважды проиграв и четыре раза одержав победу. При этом клуб не растерял прошлый запал и показывает доминирующий футбол с обилием голов. Команда Тен Хага одержала победу над немецким «Бохумом» (2:0) из второй бундеслиги, также над итальянским клубом «Пиза» (3:0), и в первом раунде кубка германии над «Зонненхоф Гроссаспах» (4:0).

«Хоффенхайм»

Главной потерей в трансферное окно можно считать уход немецкого футболиста Антона Штаха в «Лидс» за 20 миллионов евро. На смену в клуб пришёл молодой Леон Авдуллаху из швейцарского «Базеля» за 8 миллионов евро. В целом клуб не растерял костяк команды хоть и занял в прошлом чемпионате 15 место. Также на предсезонных матчах клуб показал уверенную игру.

«Сине-белые» провели 6 встреч в рамках подготовки к сезону, где не проиграли ни одной встречи. Также клуб сыграл в первом раунде кубка где одолел «Ганзу» (4:0). Две встречи клуб провёл против команд региональной лиги Германии по футболу, также две против команды второй Бундеслиги и две против Бременского «Вердера». Дважды «бременские музыканты» проиграли со счётом — 3:0 и 1:0. Команда Кристиана Ицлера готова к старту чемпионата и скорее всего покажет более, чем уверенную игру в сезоне.

