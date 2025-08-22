«ПСЖ» — «Анже». Онлайн, прямая трансляция

В пятницу, 22 августа, состоится матч 2-го тура чемпионата Франции, в котором «ПСЖ» примет «Анже». Начало игры — в 21:45 мск. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча.

Футбол. Франция. Лига 1 ПСЖ — Анже 0:0 ПСЖ: Люка Шевалье, Ашраф Хакими, Маркос Маркиньос, Вильян Пачо, Нуну Мендеш, Жоау Невеш, Витор Феррейра, Фабиан Руис, Дезире Дуэ, Усман Дембеле, Брэдли Баркола Анже: Эрве Коффи, Жак Экоми, Мариус Куркуль, Лилиан Раолисоа, Жордан Лефор, Карлан Аркус, Харис Белькебла, Яссин Белькдим, Шериф Сидики, Эстебан Леполь, Усман Камара

Ход матча

41' Усман Дембеле из ПСЖ великолепно исполнил обводку, прорвался в штрафную площадь и нанёс отличный удар по воротам. Но нет точности, мяч прошёл чуть выше ворот

39' Дэу показывает свой изящный дриблинг, его сбивают защитники. Игрок лежит на поле, но арбитр не видит нарушения. Наследие Неймара живёт и по сей день

38' Жоау Невеш из «ПСЖ» упустил отличный шанс, пробив выше ворот после удачного отбора в штрафной

37' Хакими наносил удар с границы штрафной, однако мяч ушёл значительно выше цели. Не находит точность Париж!

36' Нуну Мендеш выполнил подачу с углового, однако партнёры не смогли замкнуть передачу и нанести удар по воротам

35' Десир Дуэ из «ПСЖ» получил непростой пас, но сумел обработать мяч. После небольшого продвижения вперёд он пробил выше ворот. Мяч улетел за пределы поля

33' Первый удар с игры у «ПСЖ». Фабиан Руис из ПСЖ выполнил навес в штрафную площадь, была угроза для изменения результата, но она не стала реальностью

32' Дуэ пробил штрафной, но мяч ушёл далеко в сторону. Удар получился мощным, но не попал в конечную цель

29' «Анже» вырывается в контратаку. Длинный пас Леполя Эстебана доходит до адресата. Но парижане успевают вернуться в оборону. Хорошая была возможность у гостей, но увы

27' Дембеле не реализовывает пенальти!!! Его удар оказался выше ворот. Мяч улетает за пределы поля

26' Усман Дембеле будет бить!

25' Мариуш Куркуль из «Анже» совершил подкат против соперника, который успел подняться. Однако рефери Микаэль Лелё заметил нарушение и назначил пенальти в ворота «Анже». «ПСЖ» получает отличный шанс открыть счёт

23' Владение мячом «ПСЖ» составляет — 85%. «Анже» — 15%.

19' Замена судьи в матче! Хаким Бен эль Салем Хадж меняется с резервным арбитром Микаэль Лелё

17' Ашраф Хакими завладел мячом после паса партнёра, но оборона противника не позволила развить атаку. Назначается угловой в пользу парижан

16' Дуэ сделал пас, но Коффи оказался расторопнее и завладел мячом

14' «ПСЖ» постепенно наладил свою игру и уверенно контролирует мяч. Игроки команды демонстрируют отличное взаимопонимание и слаженные действия

13' Сидики Шериф из «Анже» имел отличную возможность забить после навеса с фланга, но его удар головой оказался неточным. Мяч пролетел над перекладиной. Вратарь ПСЖ будет вводить мяч в игру от ворот

12' Брэдли Барколя устремился к воротам, однако защитник преградил ему путь. Судья зафиксировал нарушение

9' Десир Дуэ из ПСЖ выполнил подачу с углового в штрафную, но оборона соперника сумела отбить мяч подальше от ворот

8' Мендеш не справился с контролем мяча после разрезающей передачи одноклубника, позволив оппоненту завладеть им

7' Сидики Шериф из «Анже» предпринял попытку дотянуться до мяча, однако мяч приземлился вне досягаемости футболиста

6' Как и ожидалось, полная доминация парижан в матче. «Анже» в глубокой обороне

4' Ашраф Хакими создал опасную ситуацию у ворот, однако его пас не достиг партнёра

3' Игроки ПСЖ теряют контроль над мячом из-за неточной передачи, в результате чего снаряд уходит за боковую линию. Право на вбрасывание получает «Анже»

2' «ПСЖ» уверенно контролирует мяч, методично растягивая оборонительные порядки соперника. Парижане демонстрируют свой фирменный стиль игры, уверенно владея инициативой и заставляя оппонентов постоянно отступать вглубь своей половины поля

1' Матч начался! Команды на поле. Ждём атакующий футбол этим футбольным вечером

Перед матчем

21:30 Арбитром сегодняшней встречи будет Хаким Бен эль Салем Хадж из Франции.

21:25 Команды встретятся между собой в Париже на стадионе «Парк-де-Пренс», который вмещает 48 229 болельщиков.

Стартовые составы команд:

«Анже»: Коффи Херве, Аркус Карлан, Камара Усман, Лефор Жордан, Рао-Лисоа Лилиан, Куркуль Мариус, Белькебла Арис, Белкдим Яссин, Экоми Жак, Шериф Сидики, Леполь Эстебан

«ПСЖ»: Шевалье Люка, Ашраф Хакими, Маркиньос, Пачо Вильян, Мендеш Нуну, Невеш Жоау, Витинья, Руис Фабиан, Дуэ Дезире, Дембеле Усман, Брэдли Барколя

«ПСЖ»

Парижский клуб успешно начал сезон, стартовав с победы в первом туре Лиги 1. Команда находится в числе лидеров турнирной таблицы, что подтверждает её амбиции на новый чемпионский титул.

Перед началом нового сезона ПСЖ претерпел некоторые изменения в составе. В команду пришли Лукас Шевалье и Илья Забарный, а покинули клуб Норди Мукиеле и Милан Шкриньяр. Под руководством Луиса Энрике команда сохраняет статус главного фаворита в борьбе за титул чемпиона Франции.

Последние матчи команды демонстрируют её готовность бороться на всех фронтах. На прошлой неделе парижане одержали победу над «Нантом» со счётом 1:0 в стартовом матче Лиги 1. До этого команда выиграла Суперкубок Франции, победив «Тоттенхэм» в серии пенальти, хотя и потерпела поражение от «Челси» в финале Клубного чемпионата мира со счётом 0:3.

К сожалению, предстоящий матч против «Анже» команда проведёт без трёх важных игроков — Сенни Маюлу, Хвича Кварацхелия и Преснела Кимпембе, которые выбыли из строя из-за травм. По решению главного тренера будет отсутствовать Джанлуиджи Доннарумма. Тем не менее, несмотря на эти потери, ПСЖ остаётся одной из сильнейших команд Франции, способной бороться за самые высокие места как во внутреннем чемпионате, так и в еврокубках.

«Анже»

Подопечные Александра Дюже уверенно обыграли «Париж» со счётом 1:0, что вселяет оптимизм перед предстоящим матчем с ПСЖ. В минувшем сезоне «Анже» занял 14-е место в турнирной таблице, набрав 36 очков. Статистика прошлого сезона показала, что команда испытывала определённые трудности в атаке, забив всего 32 мяча при 53 пропущенных.

Предсезонные матчи показали неплохую форму команды. «Анже» провёл несколько товарищеских встреч, в которых одержал победы над «Лорьяном» (1:0), «Сомуром» (2:0), «Нантом» (1:0) и «Каном» (1:0). Были также зафиксированы ничья с «Гавром» (0:0) и поражение от «Лез Эрбье» (0:1).

Межсезонье клуб провёл довольно спокойно, практически не усилив состав новыми игроками. Текущая ситуация в команде не идеальна, в лазарете находится полузащитник Химад Абделли, а Луис Мотон пропустит встречу из-за дисквалификации.

Главной задачей на сезон для «Анже» остаётся сохранение места в высшем дивизионе. Команда стремится улучшить прошлогодний результат и закрепиться в более комфортной зоне турнирной таблицы, избегая борьбы за выживание.

Очные матчи

История очных встреч между ПСЖ и «Анже» демонстрирует явное преимущество парижского клуба. За последние годы команды провели 22 официальных матча, в которых ПСЖ одержал 20 побед, а «Анже» не выиграл ни разу. Лишь дважды команды сыграли вничью.

