ПСЖ — Анже: прогноз на матч Лиги 1 и ставка за 2.10

ПСЖ
Анже
«ПСЖ»
Турнирное положение: парижане стартовали в текущем сезоне с победы и находятся в лидирующей группе.
В прошлом сезоне команда из Парижа уверенно выиграла чемпионат Франции, набрав 84 очка и опередив «Марсель» на 19 баллов.
ПСЖ — Анже: коэффициенты букмекеров
За 34 матча парижский коллектив смог 92 раза поразить ворота соперника и 35 раз пропустили в свои.
Последние матчи: на прошлой неделе «красно-синие» победили «Нант» (1:0) на старте Лиги 1.
До этого команда из столицы Франции также выиграла по пенальти у «Тоттенхэма» в матче за Суперкубок страны.
Перед этим же столичный коллектив уступил «Челси» (0:3) в финале Клубного чемпионата мира.
Не сыграют: травмированы Сенни Маюлу и Преснел Кимпембе.
Состояние команды: летом «ПСЖ» смог подписать Лукаса Шевалье и Илью Забарного, а вот ушли из команды Норди Мукиеле и Милан Шкриньяр.
В Лиге 1 у подопечных Луиса Энрике снова не будет проблем и они должны побеждать в этом сезоне. Повторить же свой успех в Лиге чемпионов будет сложнее, однако все может быть. Команда у «ПСЖ» сильная.
«Анже»
Турнирное положение: команда из одноименного города тоже стартовала в новом сезоне с победы и идет в лидирующей группе.
У коллектива из Анже в прошлом сезоне было итоговое 14-е место с 36 очками в активе.
За весь сезон «Анже» смог забить всего 32 мяча, а пропустил целых 53.
Последние матчи: на старте сезона подопечные Александра Дюже переиграли «Париж» со счетом 1:0.
До этого в товарищеских матчах анжеровцы победили «Лорьян» (1:0), «Сомур» (2:0), «Нант» (1:0) и «Кан» (1:0), сыграли вничью с «Гавром» (0:0) и проиграл «Лез Эрбье» (0:1).
Не сыграют: в лазарете находится Химад Абделли, а дисквалифицирован Луис Мотон.
Состояние команды: думается, что главной задачей «Анже» на новый сезон будет избежать борьбы за выживание. В прошлом сезоне команда стала 14-й, а в этом точно хочет быть не ниже.
«Анже» летом почти никем не усилился, поэтому состав остался тем же, что и был.
Статистика для ставок
- «ПСЖ» выиграл 6 из последних 7 матчей
- «Анже» победил в 4 последних матчах, включая товарищеские
- В последней очной игре «ПСЖ» обыграл «Анже» со счетом 1:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «ПСЖ» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.09. Ничья оценена в 10.50, а победа «Анже» — в 23.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.30 и 3.60.
Прогноз: «ПСЖ» хоть и намного сильнее, но вполне может крупно не победить.
Ставка: победа «Анже» с форой+2,5 за 2.10.
Прогноз: «Анже» вполне может рассчитывать на забитый мяч в этой игре.
Ставка: обе забьют за 2.25.