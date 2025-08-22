ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Разгромит ли «ПСЖ» «Анже»?

    ПСЖ — Анже: прогноз на матч Лиги 1 и ставка за 2.10

    Прогноз и ставки на «ПСЖ» — «Анже»
    Хвича Кварацхелия («ПСЖ»)
    22 августа во 2-м туре французской Лиги 1 по футболу сыграют «ПСЖ» и «Анже». Начало встречи — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «ПСЖ» — «Анже», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Франция. Лига 1 22 Августа 2025 года

    ПСЖ

  • Париж
    •  ПСЖ 21:45 Анже

    Анже

  • Франция. Лига 1
    «ПСЖ»

    Турнирное положение: парижане стартовали в текущем сезоне с победы и находятся в лидирующей группе.

    В прошлом сезоне команда из Парижа уверенно выиграла чемпионат Франции, набрав 84 очка и опередив «Марсель» на 19 баллов.

    За 34 матча парижский коллектив смог 92 раза поразить ворота соперника и 35 раз пропустили в свои.

    Последние матчи: на прошлой неделе «красно-синие» победили «Нант» (1:0) на старте Лиги 1.

    До этого команда из столицы Франции также выиграла по пенальти у «Тоттенхэма» в матче за Суперкубок страны.

    Перед этим же столичный коллектив уступил «Челси» (0:3) в финале Клубного чемпионата мира.

    Не сыграют: травмированы Сенни Маюлу и Преснел Кимпембе.

    Состояние команды: летом «ПСЖ» смог подписать Лукаса Шевалье и Илью Забарного, а вот ушли из команды Норди Мукиеле и Милан Шкриньяр.

    В Лиге 1 у подопечных Луиса Энрике снова не будет проблем и они должны побеждать в этом сезоне. Повторить же свой успех в Лиге чемпионов будет сложнее, однако все может быть. Команда у «ПСЖ» сильная.

    «Анже»

    Турнирное положение: команда из одноименного города тоже стартовала в новом сезоне с победы и идет в лидирующей группе.

    У коллектива из Анже в прошлом сезоне было итоговое 14-е место с 36 очками в активе.

    • За весь сезон «Анже» смог забить всего 32 мяча, а пропустил целых 53.

    Последние матчи: на старте сезона подопечные Александра Дюже переиграли «Париж» со счетом 1:0.

    До этого в товарищеских матчах анжеровцы победили «Лорьян» (1:0), «Сомур» (2:0), «Нант» (1:0) и «Кан» (1:0), сыграли вничью с «Гавром» (0:0) и проиграл «Лез Эрбье» (0:1).

    Не сыграют: в лазарете находится Химад Абделли, а дисквалифицирован Луис Мотон.

    Состояние команды: думается, что главной задачей «Анже» на новый сезон будет избежать борьбы за выживание. В прошлом сезоне команда стала 14-й, а в этом точно хочет быть не ниже.

    «Анже» летом почти никем не усилился, поэтому состав остался тем же, что и был.

    Статистика для ставок

    • «ПСЖ» выиграл 6 из последних 7 матчей

    • «Анже» победил в 4 последних матчах, включая товарищеские

    • В последней очной игре «ПСЖ» обыграл «Анже» со счетом 1:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «ПСЖ» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.09. Ничья оценена в 10.50, а победа «Анже» — в 23.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.30 и 3.60.

    Прогноз: «ПСЖ» хоть и намного сильнее, но вполне может крупно не победить.

    Ставка: победа «Анже» с форой+2,5 за 2.10.

    Прогноз: «Анже» вполне может рассчитывать на забитый мяч в этой игре.

    Ставка: обе забьют за 2.25.

    ПСЖ — Анже: прогноз и ставка за 2.10, статистика, коэффициенты матча 22.08.202521:45. Разгромит ли «ПСЖ» «Анже»?
