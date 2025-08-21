ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Журавель: Покупка Эзе — это мощный апгрейд «Арсенала»

    Футбол Футбол Англии Арсенал Кристал Пэлас Трансферы
    Комментатор Тимур Журавель отреагировал на слухи о возможном переходе вингера «Кристал Пэлас» Эберечи Эзе в лондонский «Арсенал».

    Эберечи Эзе
    Эберечи Эзе

    «Пугающая активность "Арсенала"! Их и так многие называют главным претендентом на чемпионство. А они, будто боясь, что их сглазят, как заведённые, намазывают свой состав вторым и третьим слоем. Покупка Эзе — это мощный апгрейд позиции левого вингера, где Мартинелли и Троссард становятся игроками подмены. Но Эзе также может сыграть и в центре, подстраховав любую из восьмёрок. Да и вообще, Эзе — это топ-игрок, чего уж говорить.

    Такие покупки делают ожидание чемпионства практически осязаемым — его можно пощупать. И это на самом деле для "Арсенала"" самое страшное. В последние годы команда не показывала себя психологически устойчивой, а теперь давление достигнет самого максимума", — написал Журавель в своём телеграм-канале.

