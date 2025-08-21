«Шахтер» вылетел из Лиги Европы. Команда Турана не смогла пройти «Панатинаикос», уступив грекам по пенальти. Перед этим клуб прошел «Бешикташ», причем довольно уверенно.
«Серветт» на своем в ЛЕ прошел пльзенскую «Викторию», но не смог преодолеть нидерландский «Утрехт». Последнему сопернику хозяева проиграли в двух поединках в сумме 2:5.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры видят в «Шахтере» однозначного фаворита. Котировки на победу составляют 1.29 и 8.20.
- Эксперты LiveSport также ставят на «горняков». Они предложили ставку в своем прогнозе.
- Искусственный интеллект ожидает крупную победу «Шахтера» со счетом 3:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Шахтер» — «Серветт» смотрите на LiveCup.Run.
Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
Бонус 600EURНовым игрокам
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.