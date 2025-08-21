В финальной стадии отбора Лиги конференций встретятся донецкийи швейцарский. Начало матча в 21:00 мск. Небольшой анонс поединка.

«Шахтер» вылетел из Лиги Европы. Команда Турана не смогла пройти «Панатинаикос», уступив грекам по пенальти. Перед этим клуб прошел «Бешикташ», причем довольно уверенно.

«Серветт» на своем в ЛЕ прошел пльзенскую «Викторию», но не смог преодолеть нидерландский «Утрехт». Последнему сопернику хозяева проиграли в двух поединках в сумме 2:5.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры видят в «Шахтере» однозначного фаворита. Котировки на победу составляют 1.29 и 8.20.

Эксперты LiveSport также ставят на «горняков». Они предложили ставку в своем прогнозе.

Искусственный интеллект ожидает крупную победу «Шахтера» со счетом 3:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Шахтер» — «Серветт» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 600EUR Новым игрокам

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.