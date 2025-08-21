1-й таймНеман — Райо ВальеканоОнлайн
    Альфонсо Эспино «Неман» — «Райо Вальекано». Онлайн, прямая трансляция
    «Шахтер» — «Серветт»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Лига конференций Футбол Украины Шахтер Донецк Календарь Лиги конференций Прогнозы на Лигу конференций
    В финальной стадии отбора Лиги конференций встретятся донецкий «Шахтер» и швейцарский «Серветт». Начало матча в 21:00 мск. Небольшой анонс поединка.

    «Шахтер» вылетел из Лиги Европы. Команда Турана не смогла пройти «Панатинаикос», уступив грекам по пенальти. Перед этим клуб прошел «Бешикташ», причем довольно уверенно.

    «Серветт» на своем в ЛЕ прошел пльзенскую «Викторию», но не смог преодолеть нидерландский «Утрехт». Последнему сопернику хозяева проиграли в двух поединках в сумме 2:5.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры видят в «Шахтере» однозначного фаворита. Котировки на победу составляют 1.29 и 8.20.

    • Эксперты LiveSport также ставят на «горняков». Они предложили ставку в своем прогнозе.

    • Искусственный интеллект ожидает крупную победу «Шахтера» со счетом 3:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Шахтер» — «Серветт» смотрите на LiveCup.Run.

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

