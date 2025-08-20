«Волгарь» и вологодское «Динамо» вышли в третий раунд Кубка России

Завершились два матча 2-го раунда Пути регионов Кубка России.

«Волгарь» на своем поле одолел «Чертаново» со счетом 2:1.

Полузащитник гостей Антон Хомяков открыл счет в матче, но хозяева благодаря мячам Дмитрия Лесникова и Олега Дмитриева.

Футбол. Россия. Кубок Волгарь — Chertanovo M. 2:1 Голы: 0:1 Khomyakov A. (3'), 1:1 Дмитрий Лесников (39'), 2:1 Олег Дмитриев (66')

В следующем раунде «Волгарь» сыграет с пензенским «Зенитом».

В параллельной встрече вологодское «Динамо» обыграло с минимальным счетом петербургских коллег — 1:0.

Единственный гол в матче забил Данил Сподарец.

Футбол. Россия. Кубок Динамо Вологда — Динамо С-Пб 1:0 Голы: 1:0 Spodarets D. (14'), 2:0 (79')

Вологодское «Динамо» сыграет в следующем круге турнира против победителя пары «Текстильщик» — «Тверь».