    «Фенербахче» — «Бенфика». Онлайн, прямая трансляция
  • 17:34
    • Уругвай и Колумбия готовы сыграть против России в своей стране
  • 16:31
    • Челестини: Койта уже в Турции, Кисляк останется в ЦСКА
  • 19:15
    • «Чемпионат»: «Сочи» возьмет в аренду форварда «Лас-Пальмаса»
  • 10:02
    • ЦСКА объявил о переходе Жоао Виктора
  • 15:47
    • Спартак Гогниев дисквалифицирован на пять матчей решением КДК РФС
    «Волгарь» и вологодское «Динамо» вышли в третий раунд Кубка России

    Завершились два матча 2-го раунда Пути регионов Кубка России.

    ФК «Волгарь»
    ФК «Волгарь»

    «Волгарь» на своем поле одолел «Чертаново» со счетом 2:1.

    Полузащитник гостей Антон Хомяков открыл счет в матче, но хозяева благодаря мячам Дмитрия Лесникова и Олега Дмитриева.

    Волгарь — Chertanovo M. 2:1
    Голы: 0:1 Khomyakov A. (3'), 1:1 Дмитрий Лесников (39'), 2:1 Олег Дмитриев (66')

    В следующем раунде «Волгарь» сыграет с пензенским «Зенитом».

    В параллельной встрече вологодское «Динамо» обыграло с минимальным счетом петербургских коллег — 1:0.

    Единственный гол в матче забил Данил Сподарец.

    Динамо Вологда — Динамо С-Пб 1:0
    Голы: 1:0 Spodarets D. (14'), 2:0 (79')

    Вологодское «Динамо» сыграет в следующем круге турнира против победителя пары «Текстильщик» — «Тверь».

