«Волгарь» и вологодское «Динамо» вышли в третий раунд Кубка России

«Волгарь» на своем поле одолел «Чертаново» со счетом 2:1.
Полузащитник гостей Антон Хомяков открыл счет в матче, но хозяева благодаря мячам Дмитрия Лесникова и Олега Дмитриева.
Футбол. Россия. Кубок
Волгарь — Chertanovo M. 2:1
Голы: 0:1 Khomyakov A. (3'), 1:1 Дмитрий Лесников (39'), 2:1 Олег Дмитриев (66')
В следующем раунде «Волгарь» сыграет с пензенским «Зенитом».
В параллельной встрече вологодское «Динамо» обыграло с минимальным счетом петербургских коллег — 1:0.
Единственный гол в матче забил Данил Сподарец.
Футбол. Россия. Кубок
Динамо Вологда — Динамо С-Пб 1:0
Голы: 1:0 Spodarets D. (14'), 2:0 (79')
Вологодское «Динамо» сыграет в следующем круге турнира против победителя пары «Текстильщик» — «Тверь».