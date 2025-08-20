22:00Фенербахче — БенфикаОнлайн
    Джон Дуран«Фенербахче» — «Бенфика». Онлайн, прямая трансляция
    «Селтик» — «Кайрат»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Лига чемпионов Селтик Кайрат Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    20 августа на «Селтик Парк» в Глазго «Селтик» примет «Кайрат» в рамках поединка финала квалификации Лиги чемпионов. Начало в 22:00 мск.

    Для «Кайрата», который прошел уже 3 раунда, это будет самый сложный поединок. Алматинский клуб с большим трудом прошел «Слован». Теперь уровень соперника куда выше.

    «Селтик» после трех побед подряд на старте сезона рассчитывает на проход в групповой этап Лиги чемпионов. Посмотрим, сможет ли «Кайрат» помешать планам «кельтов».

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры предложили такие котировки: 1.11 на победу «Селтика», 15.5 на победу «Кайрата».

    • Эксперты LiveSport предложили свои ставки на игру в этом прогнозе.

    • Искусственный интеллект спрогнозировал крупный разгром «Селтика» со счетом 2:7.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Селтик» — «Кайрат» смотрите на LiveCup.Run.

    Прямую трансляцию матча «Селтик» — «Кайрат» смотрите на LiveCup.Run.
    Бонус 600EURНовым игрокам

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

