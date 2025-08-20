20 августа на «Селтик Парк» в Глазгоприметв рамках поединка финала квалификации Лиги чемпионов. Начало в 22:00 мск.

Для «Кайрата», который прошел уже 3 раунда, это будет самый сложный поединок. Алматинский клуб с большим трудом прошел «Слован». Теперь уровень соперника куда выше.

«Селтик» после трех побед подряд на старте сезона рассчитывает на проход в групповой этап Лиги чемпионов. Посмотрим, сможет ли «Кайрат» помешать планам «кельтов».

Информация для ставок:

Букмекеры предложили такие котировки: 1.11 на победу «Селтика», 15.5 на победу «Кайрата».

Эксперты LiveSport предложили свои ставки на игру в этом прогнозе.

Искусственный интеллект спрогнозировал крупный разгром «Селтика» со счетом 2:7.

Трансляция матча

