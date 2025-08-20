1-й таймБазель — КопенгагенОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Будё-Глимт» — «Штурм Грац». Онлайн, прямая трансляция

    Онлайн-трансляция финального матча квалификации Лиги Чемпионов «Будё-Глимт» — «Штурм Грац»

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Будё-Глимт Штурм
    Вся лентаСамое главное
    «Будё-Глимт» — «Штурм Грац». Онлайн, прямая трансляция Шердан Шакири «Базель»«Базель» — «Копенгаген». Онлайн, прямая трансляция Капитан «Селтика» Каллум Макгрегор«Селтик» — «Кайрат». Онлайн, прямая трансляция
  • 17:34
    • Уругвай и Колумбия готовы сыграть против России в своей стране
  • 16:31
    • Челестини: Койта уже в Турции, Кисляк останется в ЦСКА
  • 19:15
    • «Чемпионат»: «Сочи» возьмет в аренду форварда «Лас-Пальмаса»
  • 15:47
    • Спартак Гогниев дисквалифицирован на пять матчей решением КДК РФС
  • 15:18
    • Антон Миранчук прибудет вскоре в Москву для перехода в «Динамо»
  • 14:59
    • Главный тренер «Сочи» Роберт Морено был оштрафован на 300 тысяч рублей
  • 14:55
    • Суперкомпьютер Opta спрогнозировал чемпиона нового сезона Серии А
    Все новости спорта
    «Будё-Глимт» — «Штурм Грац». Онлайн, прямая трансляция
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    В среду, 20 августа, состоится финальный матч квалификации Лиги Чемпионов, в котором «Будё-Глимт» примет «Штурм Грац». Начало игры — в 22:00 мск. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча.
    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация
    Будё-Глимт — Штурм 2:0
    Будё-Глимт: Никита Хайкин, Один Бьортуфт, Хайтам Алеесами, Фредрик Бьёркан, Фредрик Шёвольд, Патрик Берг, Ульрик Салтнес, Исак Дюбвик Мяяття, Хокон Эвьен, Каспер Хёг, Йенс Хёуге Штурм: Оливер Кристенсен, Эмир Карич, Димитри Лавале, Тим Эрман, Макс Джонстон, Вильям Вик, Отар Китеишвили, Точи Чуквуани, Томи Хорват, Леон Гргич, Jon Gorenc Stankovic

    13' Йенс Хауге из «Будё-Глимт» устремился к воротам соперника, однако бдительный защитник сумел прервать его атаку. Аут будет разыгрывать команда хозяев

    11' Хакон Эвьен из «Будё-Глимт» допустил грубое нарушение правил. Арбитр Сандро Шарер справедливо фиксирует фол, предупреждая игрока о недопустимости такой игры

    10' ГОЛ! Великолепная подача Патрика Берга с углового привела к успеху! Один Лурас Бьёртуфт идеально выбрал позицию и отправил мяч точно в центр ворот — 2:0 в пользу «Будё-Глимт»

    9' Отличный выбор позиции голкипера позволил ему выстроить надёжную стенку. Патрик Берг из «Будё-Глимт» не смог преодолеть эту преграду при исполнении штрафного удара

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    8' Арбитр Сандро Шарер фиксирует нарушение. Димитри Лавале из «Штурма» совершает опасный подкат. Команда «Будё-Глимт» получает право на опасный штрафной удар

    7' ГОЛ!!! Великолепная комбинация приводит к успеху! Йенс Хауге мгновенно находит Каспера Хога пасом, и тот не упускает шанс — 1:0 в пользу «Будё-Глимт»!

    5' Неуверенный выстрел Эмира Карича из-за штрафной не представлял угрозы для вратаря. Снаряд прошел рядом со штангой и вылетел за лицевую линию. Вратарь хозяев готовится к вбросу

    4' С углового Бовинг из «Штурма» направил мяч в штрафную, но оборона хозяев своевременно среагировала и вынесла угрозу

    3' Невероятный сэйв только что продемонстрировал голкипер! Виллиам Бовинг из «Штурма» совершил рывок в штрафную и нанёс удар точно в центр ворот, но мяч, к счастью для обороняющейся команды, улетел за боковую линию. Угловой достаётся гостям

    2' На линии штрафной площади Чуквуани из «Штурма» приготовился к решающему пасу, однако оборона соперника оказалась на высоте, прервав опасную атаку

    1' Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Приглашаем вас на текстовую трансляцию важнейшего матча раунда плей-офф Лиги чемпионов, где сойдутся норвежский «Будё-Глимт» и австрийский «Штурм»

    Ход матча

    Перед матчем

    21:35 Арбитром сегодняшней встречи будет Сандро Шерер из Швейцарии.

    21:30 Команды между собой встретятся в Будё на стадионе «Аспмира», который вмещает 8 270 болельщика.

    Стартовые составы команд:

    «Штурм Грац»: Оливер Кристенсен, Эмир Карич , Тим Оэрман, Димитри Лавале, Эмануэль Айву, Точи Чуквуани, Отар Китеишвили, Йон Горенц-Станкович, Томи Хорват, Леон Гргич, Вильям Бевинг

    «Будё-Глимт»: Никита Хайкин, Фредрик Бьеркан, Хайтам Алеэсами, Один Бьертуфт, Фредрик Шевольд, Йенс Хеуге, Ульрик Салтнес, Патрик Берг, Хокон Эвьен, Каспер Хег, Исак Дубвик Мяятя

    «Будё-Глимт»

    «Будё-Глимт» сейчас находится в отличной форме и готовится к важному матчу в Лиге чемпионов. В чемпионате Норвегии команда показывает впечатляющие результаты, уверенно лидируя в турнирной таблице после 19 сыгранных матчей.

    В последних матчах «Будё-Глимт» демонстрирует отличную форму, не проигрывая уже девять встреч подряд. Особенно ярким получился последний матч против «Стремсгодсет», который завершился разгромной победой со счётом 5:0. До этого команда сыграла вничью 1:1 с «Тромсе», а затем одержала победы над «Хам-Кам» (3:1), «Волеренга» (7:2) и ещё раз над «Стремсгодсет» (1:0).

    К сожалению, в предстоящем матче не смогут принять участие защитник Йостейн Гундерсен и нападающий Оле Дидрик Бломберг из-за травм. Тем не менее у команды есть ряд преимуществ: хорошая форма в национальном чемпионате, атакующий стиль игры, опыт выступления в еврокубках (включая полуфинал Лиги Европы, где команда уступила «Тоттенхэму»), а также поддержка домашних болельщиков.

    «Штурм Грац»

    «Штурм Грац» готовится к важному матчу в Лиге чемпионов, стартуя с последнего раунда квалификации. Команда пока не демонстрирует оптимальной формы в национальном чемпионате, где после трёх сыгранных матчей занимает пятую строчку с шестью набранными очками.

    В последних матчах команда показывает неоднозначные результаты. В последнем туре чемпионата Австрии «Штурм» одержал важную победу над «Ридом» со счётом 3:1, что позволило немного улучшить турнирное положение. Однако перед этим команда потерпела поражение от «Рапида» (1:2) и уступила в товарищеском матче французскому «Страсбуру» со счётом 2:3.

    Если рассматривать последние пять матчей, то «Штурм» демонстрирует смешанные результаты: три победы и два поражения. При этом команда показывает неплохую результативность, забив 10 мячей при 6 пропущенных.

    К предстоящему матчу команда подходит с определёнными кадровыми потерями. Из-за травм не смогут принять участие российский вратарь Даниил Худяков, защитник Александар Боркович и нападающий Аксель Кайомбо.

    Главный тренер команды Юрген Зоймель и его подопечные понимают, что предстоящий матч против «Будё-Глимт» станет серьёзным испытанием. Соперник выглядит более стабильным на дистанции и демонстрирует более уверенную игру. «Штурму» придётся с первых минут включиться в борьбу и показать свой максимум, чтобы рассчитывать на положительный результат.

    Очные матчи

    На данный момент команды «Будё-Глимт» и «Штурм Грац» ещё не встречались в официальных матчах.

    Это будет первый раунд их противостояния в еврокубках. Примечательно, что команды подходят к этой встрече в разном состоянии: «Будё-Глимт» демонстрирует уверенную игру в национальном чемпионате, лидируя в турнирной таблице, в то время как «Штурм» пока только ищет свою игру в австрийской бундеслиге.

    Ответный матч запланирован на 26 августа 2025 года и пройдёт уже на поле «Штурма». Именно эти две игры определят, кто из команд продолжит борьбу в главном клубном турнире Европы.

    Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.90.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.25
  • Прогноз на матч Селтик — Кайрат
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Фенербахче — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Базель — Копенгаген
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.99
  • Экспресс дня 20 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Буде-Глимт — Штурм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Мпетши-Перрикар — Мюллер
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Баутиста-Агут — Фучович
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Диалло — Меджедович
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Векич — Мертенс
  • Теннис
  • Завтра в 00:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шнайдер — Рахимова
  • Теннис
  • Завтра в 00:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Сонего — Муньяр
  • Теннис
  • Завтра в 00:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Юньчаокэтэ — Навоне
  • Теннис
  • Завтра в 01:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Самсонова — Ван
  • Теннис
  • Завтра в 01:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Баэс — ван де Зандшульп
  • Теннис
  • Завтра в 03:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.99
  • Экспресс дня 20 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Селтик — Кайрат
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Фенербахче — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Базель — Копенгаген
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Спарта — Рига
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Полесье — Фиорентина
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Ракув — Арда
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Санта-Клара — Шемрок Роверс
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Фредрикстад
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры