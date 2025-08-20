«Будё-Глимт» — «Штурм Грац». Онлайн, прямая трансляция

В среду, 20 августа, состоится финальный матч квалификации Лиги Чемпионов, в котором «Будё-Глимт» примет «Штурм Грац». Начало игры — в 22:00 мск. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча.

Футбол. Лига чемпионов. Квалификация Будё-Глимт — Штурм 2:0 Будё-Глимт: Никита Хайкин, Один Бьортуфт, Хайтам Алеесами, Фредрик Бьёркан, Фредрик Шёвольд, Патрик Берг, Ульрик Салтнес, Исак Дюбвик Мяяття, Хокон Эвьен, Каспер Хёг, Йенс Хёуге Штурм: Оливер Кристенсен, Эмир Карич, Димитри Лавале, Тим Эрман, Макс Джонстон, Вильям Вик, Отар Китеишвили, Точи Чуквуани, Томи Хорват, Леон Гргич, Jon Gorenc Stankovic

13' Йенс Хауге из «Будё-Глимт» устремился к воротам соперника, однако бдительный защитник сумел прервать его атаку. Аут будет разыгрывать команда хозяев

11' Хакон Эвьен из «Будё-Глимт» допустил грубое нарушение правил. Арбитр Сандро Шарер справедливо фиксирует фол, предупреждая игрока о недопустимости такой игры

10' ГОЛ! Великолепная подача Патрика Берга с углового привела к успеху! Один Лурас Бьёртуфт идеально выбрал позицию и отправил мяч точно в центр ворот — 2:0 в пользу «Будё-Глимт»

9' Отличный выбор позиции голкипера позволил ему выстроить надёжную стенку. Патрик Берг из «Будё-Глимт» не смог преодолеть эту преграду при исполнении штрафного удара

8' Арбитр Сандро Шарер фиксирует нарушение. Димитри Лавале из «Штурма» совершает опасный подкат. Команда «Будё-Глимт» получает право на опасный штрафной удар

7' ГОЛ!!! Великолепная комбинация приводит к успеху! Йенс Хауге мгновенно находит Каспера Хога пасом, и тот не упускает шанс — 1:0 в пользу «Будё-Глимт»!

5' Неуверенный выстрел Эмира Карича из-за штрафной не представлял угрозы для вратаря. Снаряд прошел рядом со штангой и вылетел за лицевую линию. Вратарь хозяев готовится к вбросу

4' С углового Бовинг из «Штурма» направил мяч в штрафную, но оборона хозяев своевременно среагировала и вынесла угрозу

3' Невероятный сэйв только что продемонстрировал голкипер! Виллиам Бовинг из «Штурма» совершил рывок в штрафную и нанёс удар точно в центр ворот, но мяч, к счастью для обороняющейся команды, улетел за боковую линию. Угловой достаётся гостям

2' На линии штрафной площади Чуквуани из «Штурма» приготовился к решающему пасу, однако оборона соперника оказалась на высоте, прервав опасную атаку

1' Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Приглашаем вас на текстовую трансляцию важнейшего матча раунда плей-офф Лиги чемпионов, где сойдутся норвежский «Будё-Глимт» и австрийский «Штурм»

Ход матча

Перед матчем

21:35 Арбитром сегодняшней встречи будет Сандро Шерер из Швейцарии.

21:30 Команды между собой встретятся в Будё на стадионе «Аспмира», который вмещает 8 270 болельщика.

Стартовые составы команд:

«Штурм Грац»: Оливер Кристенсен, Эмир Карич , Тим Оэрман, Димитри Лавале, Эмануэль Айву, Точи Чуквуани, Отар Китеишвили, Йон Горенц-Станкович, Томи Хорват, Леон Гргич, Вильям Бевинг

«Будё-Глимт»: Никита Хайкин, Фредрик Бьеркан, Хайтам Алеэсами, Один Бьертуфт, Фредрик Шевольд, Йенс Хеуге, Ульрик Салтнес, Патрик Берг, Хокон Эвьен, Каспер Хег, Исак Дубвик Мяятя

«Будё-Глимт»

«Будё-Глимт» сейчас находится в отличной форме и готовится к важному матчу в Лиге чемпионов. В чемпионате Норвегии команда показывает впечатляющие результаты, уверенно лидируя в турнирной таблице после 19 сыгранных матчей.

В последних матчах «Будё-Глимт» демонстрирует отличную форму, не проигрывая уже девять встреч подряд. Особенно ярким получился последний матч против «Стремсгодсет», который завершился разгромной победой со счётом 5:0. До этого команда сыграла вничью 1:1 с «Тромсе», а затем одержала победы над «Хам-Кам» (3:1), «Волеренга» (7:2) и ещё раз над «Стремсгодсет» (1:0).

К сожалению, в предстоящем матче не смогут принять участие защитник Йостейн Гундерсен и нападающий Оле Дидрик Бломберг из-за травм. Тем не менее у команды есть ряд преимуществ: хорошая форма в национальном чемпионате, атакующий стиль игры, опыт выступления в еврокубках (включая полуфинал Лиги Европы, где команда уступила «Тоттенхэму»), а также поддержка домашних болельщиков.

«Штурм Грац»

«Штурм Грац» готовится к важному матчу в Лиге чемпионов, стартуя с последнего раунда квалификации. Команда пока не демонстрирует оптимальной формы в национальном чемпионате, где после трёх сыгранных матчей занимает пятую строчку с шестью набранными очками.

В последних матчах команда показывает неоднозначные результаты. В последнем туре чемпионата Австрии «Штурм» одержал важную победу над «Ридом» со счётом 3:1, что позволило немного улучшить турнирное положение. Однако перед этим команда потерпела поражение от «Рапида» (1:2) и уступила в товарищеском матче французскому «Страсбуру» со счётом 2:3.

Если рассматривать последние пять матчей, то «Штурм» демонстрирует смешанные результаты: три победы и два поражения. При этом команда показывает неплохую результативность, забив 10 мячей при 6 пропущенных.

К предстоящему матчу команда подходит с определёнными кадровыми потерями. Из-за травм не смогут принять участие российский вратарь Даниил Худяков, защитник Александар Боркович и нападающий Аксель Кайомбо.

Главный тренер команды Юрген Зоймель и его подопечные понимают, что предстоящий матч против «Будё-Глимт» станет серьёзным испытанием. Соперник выглядит более стабильным на дистанции и демонстрирует более уверенную игру. «Штурму» придётся с первых минут включиться в борьбу и показать свой максимум, чтобы рассчитывать на положительный результат.

Очные матчи

На данный момент команды «Будё-Глимт» и «Штурм Грац» ещё не встречались в официальных матчах.

Это будет первый раунд их противостояния в еврокубках. Примечательно, что команды подходят к этой встрече в разном состоянии: «Будё-Глимт» демонстрирует уверенную игру в национальном чемпионате, лидируя в турнирной таблице, в то время как «Штурм» пока только ищет свою игру в австрийской бундеслиге.

Ответный матч запланирован на 26 августа 2025 года и пройдёт уже на поле «Штурма». Именно эти две игры определят, кто из команд продолжит борьбу в главном клубном турнире Европы.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.90.