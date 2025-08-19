Каземиро: «Манчестер Юнайтед» всегда должен побеждать

Хавбекпрокомментировал поражение команды в 1-м туре АПЛ от. Манкунианцы уступили со счетом 0:1.

«Мы всегда должны думать о победе. Я не собираюсь говорить, что поражение — это нормально, мы должны побеждать. "Манчестер Юнайтед" всегда должен побеждать. Думаю, что мы показали хорошие моменты и сегодня играли намного лучше, но нам нужно стремиться к победе.

Сейчас мы на правильном пути. У нас хорошие отношения, и мы идём по этому пути. Это сложно. У каждого может быть своё мнение. За последние несколько лет мы дошли до нескольких финалов, например, до финала Лиги Европы в прошлом сезоне, и нам не хватает только победы», — приводит слова Каземиро Beinsports.

В минувшем сезоне Каземиро принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и тремя результативными передачами.