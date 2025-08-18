«Лидс» вернулся в АПЛ после победного сезона в Чемпионшипе, где «павлины» набрали 100 очков. Последний раз хозяева играли в АПЛ два сезона тому назад. Тогда они стартовали с победы. Последним результатом «Лидса» стало поражение от «Тоттенхэма».
«Эвертон» закончил прошлый сезон на хорошей ноте, выиграв 3 матча подряд. «Ириски» начинают новую историю, у них новый стадион и, соответственно, новые ожидания.
В последних пяти матчах против «Лидса» «Эвертон» одержал 3 победы и дважды сыграл вничью.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры дают 2.38 на победу «Лидса», 3.30 на ничью, 3.30 на «Эвертон».
- Эксперты LiveSport предлагают свои ставки на игру в этом прогнозе.
- Искусственный интеллект считает, что «Эвертон» одержит победу со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Лидс» — «Эвертон» смотрите на LiveCup.Run.
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.