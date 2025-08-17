«Айнтрахт», «Боруссия» М и «Падерборн» идут дальше в Кубке Германии

«Айнтрахт» Фото: globallookpress.com
«Падерборн» на выезде взял уверенный верх над «Викторией Кельн» со счетом 3:1.
Футбол. Германия. Кубок
Viktoria Cologne — Падерборн 07 1:3
Голы: 0:1 Адриано Гримальди (5'), 0:2 Адриано Гримальди (8'), 0:3 Филип Бильбия (пенальти) (36'), 1:3 Давид Отто (60') Viktoria Cologne: Дуду, Давид Отто, Lars Dietz, Tobias Eisenhuth (Tim Kloss, 87'), Simon Handle (Leonhard Munst, 78'), Florian Engelhardt (Леандер Попп, 46'), Lex-Tyger Lobinger, Robin Velasco (Yannick Aime Tonye, 46'), Christoph Greger, Lucas Wolf (Benjamin Merlin Zank, 46'), Jonah Sticker Падерборн 07: Маркус Шуберт, Кэлвин Бракельманн (Мика Баур, 60'), Лаурин Курда, Феликс Гётце, Марцель Хоффмайер, Филип Бильбия, Кай Клефиш, Себастьян Клаас (Стефано Марино, 60'), Адриано Гримальди (Тярк Лассе Шеллер, 60'), Luis Engelns (Santiago Castaneda, 85'), Nick Batzner (Matt Hansen, 60')
В еще одной игре «Айнтрахт» на выезде разгромил «Энгерс» с результатом 5:0.
Футбол. Германия. Кубок
FV Engers — Айнтрахт Ф 0:5
Голы: 0:1 Жан-Маттео Баойя (44'), 0:2 Рицу Доан (45'), 0:3 Рицу Доан (55'), 0:4 Элье Ваи (89'), 0:5 Пакстен Ааронсон (90') FV Engers: Franjo Serdarusic, Christian Meinert, Goran Naric (Delil Arbursu, 55'), David Eberhardt, Mattis Thewalt, Vadym Semchuk (Manoel Splettstosser, 78'), Max Schmitten, Manuel Simons (Hasan Huseyin Kesikci, 78'), Ayman Ed-Daoudi (Justin Willma, 62'), Gabriel Muller, Lukas Muller (Altrin Hoti, 78') Айнтрахт Ф: Йенс Граль, Робин Кох, Расмус Кристенсен, Нильс Нкунку, Ннамди Коллинз, Хуго Ларссон (Ансгар Кнауфф, 71'), Жан-Маттео Баойя (Эмиль Хойлунд, 62'), Рицу Доан (Миши Батшуайи, 80'), Джан Узун (Пакстен Ааронсон, 62'), Фарес Шаиби, Жонатан Буркардт (Элье Ваи, 80')
Также «Боруссия» из Менхенгладбаха на выезде выиграла у «Дельменхорста» со счетом 3:2.
Футбол. Германия. Кубок
Delmenhorst — Боруссия М 2:3
Голы: 0:1 Робин Хак (20'), 1:1 Steffen Rohwedder (32'), 1:2 Робин Хак (38'), 2:2 Linus Urban (40'), 2:3 Филипп Зандер (67') Delmenhorst: Damian Schobert, Marlo Siech, Josip Tomic (Tobias Fagerstrom, 73'), Dylan Burke, Linus Urban, Daniel Hefele (Justin Dahnenkamp, 62'), Dinand Gijsen (Timon Widiker, 83'), Ibrahim Temin, Steffen Rohwedder, Lamine Diop (Sven Lameyer, 73'), Nico Poplawski (Joel Schallschmidt, 83') Боруссия М: Мориц Николас, Джозеф Скалли, Нико Эльведи, Кевин Дикс (Оскар Фрауло, 46'), Лукас Улльрих (Грант-Леон Ранос, 83'), Филипп Зандер (Йенс Кастроп, 83'), Рокко Райтц, Кевин Штёгер (Лука Нец, 90'), Робин Хак (Фабио Кьяродия, 89'), Франк Онора, Харис Табакович
В параллельном матче «Гройтер Фюрт» одолел «Лоне» со счетом 2:0.
Футбол. Германия. Кубок
Blau-Weiss Lohne — Гройтер Фюрт 0:2
Голы: 0:1 (58'), 0:2 Матиас Олесен (58') Blau-Weiss Lohne: Nico Thoben (Tjark Reinert, 64'), Johannes Sabah, Marko Dedovic, Luca Zander, Jakub Westendorf (Clinton-William Helmdach, 78'), Felix Schmiederer (Pelle Hoppe, 71'), Martin Kobylanski (Sandro Heskamp, 69'), Leonard Bredol, Thorsten Tonnies, Rilind Neziri (Bjarne Kasper, 78'), Malte Wengerowski Гройтер Фюрт: Пелле Бувинк, Филипп Цирайс, Янник Дем (Juan Cabrera, 75'), Жан-Лука Иттер, Максимилиан Дитц, Матиас Олесен (Marlon Fries, 86'), Феликс Клаус, Джулиан Грин (Джомейн Консбрух, 69'), Бранимир Хргота (Деннис Србени, 86'), Феликс Хигл (Omar Sillah, 72'), Noah Konig Удаления: Johannes Sabah (83'), Malte Wengerowski (90 + 2')
В еще одной встрече «Карлсруэ» на выезде разобрался с «Мейзельвитцем» с результатом 5:0.
Футбол. Германия. Кубок
ZFC Meuselwitz — Карлсруэ 0:5
Голы: 0:1 Фабиан Шлойзенер (1'), 0:2 Николай Рапп (11'), 0:3 Фабиан Шлойзенер (41'), 0:4 Лилиан Эглофф (53'), 0:5 Кристоф Кобальд (57') ZFC Meuselwitz: Лукаш Седлак, Felix Rehder (Elias Ndukwe Oke, 73'), Jan Halasz (Luis Fischer, 61'), Andy Trubenbach, David Pfeil, Ben Kessler, Hendrik Wurr (Leon Schmokel, 61'), Christoph Pauling (Califo Bubacar Amadu Balde, 61'), Fabian Raithel, Florian Hansch (Cemal Kaymaz, 73'), Rene Eckardt Карлсруэ: Себастьян Юнг (Dzenis Burnic, 61'), Давид Херольд (Рафаел Пинто Педроса, 61'), Кристоф Кобальд, Марсель Франке, Николай Рапп (Noah Rupp, 61'), Марвин Ванитцек, Андреас Мюллер, Лилиан Эглофф (Robert Geller, 76'), Роко Шимич, Фабиан Шлойзенер (Марцель Байфус, 76'), Hans Christian Bernat
«Кельн» на выезде оказался сильнее «Регенсборга» с результатом 2:1.
Футбол. Германия. Кубок
Ян — Кёльн 1:2
Голы: 1:0 Benedikt Bauer (67'), 1:1 Эрик Мартель (90 + 6'), 1:2 Ян Тильман (90 + 8') Ян: Николас Оливейра Кисиловски (Dustin Forkel, 83'), Андреас Гайпль, Кристиан Кюльветтер, Felix Gebhard, Felix Strauss, Robin Ziegele, Davis Asante (Noel Eichinger, 74'), Benedikt Bauer, Lucas Hermes (Sebastian Stolze, 90'), Leo Matzler, Leopold Wurm Кёльн: Рон-Роберт Цилер, Тимо Хюберс, Эрик Мартель, Себастьян Себулонсен, Дженк Озкачар (Ян Тильман, 68'), Якуб Каминьский (Said El Mala, 75'), Мариус Бюльтер (Рагнар Ахе, 75'), Линтон Майна (Кристоффер Лунн, 68'), Джан-Лука Вальдшмидт (Флориан Кайнц, 75'), Joel Schmied, Isak Bergmann Johannesson Предупреждение: Линтон Майна (30')
И, наконец, «Кайзерслаутерн» в гостях разнес «РСВ Айнтрахт» со счетом 7:0.
Футбол. Германия. Кубок
RSV Eintracht 1949 — Кайзерслаутерн 0:7
Голы: 0:1 Фабиан Кунце (11'), 0:2 Махир Эмрели (15'), 0:3 Ким Джи Су (24'), 0:4 Даниэль Ганслик (35'), 0:5 Марлон Риттер (49'), 0:6 Тобиас Рашль (72'), 0:7 Ричмонд Тачи (90 + 1') RSV Eintracht 1949: Луис Самсон, Tom Fron, Dominik Kruska (Henry Lehmann, 83'), Saheed Mustapha, Arthur Ekalle, Leon Hellwig (Lukas Sommer, 68'), Luca Krusemann (Fabian Seeger, 83'), Tim Goth, Matthias Steinborn (Endi Jupolli, 83'), Till Plumpe (Mert Yatkiner, 68'), Liam Brenn Кайзерслаутерн: Юлиан Краль, Ким Джи Су, Максвелл Гьямфи (Florian Kleinhansl, 40'), Симон Аста, S.Sahin (Фарид Алиду, 46'), Фабиан Кунце (Тобиас Рашль, 60'), Марлон Риттер (Ричмонд Тачи, 73'), Даниэль Ганслик (Арему Афиз, 60'), Махир Эмрели, Luca Sirch, M.Haas