«Локомотив» впервые в сезоне потерял очки в матче против «Балтики»

В матче 5-го тура Российской Премьер-лигии московскийсыграли вничью 1:1.

Уже на 3-й минуте гости повели в счете благодаря голу Брайана Хиля, ассистентом выступил Максим Петров. Во втором тайме, на 80-й минуте, форвард «Локомотива» Николай Комличенко сравнял счет, подправив мяч после удара Дмитрия Баринова со штрафного.

Футбол. Россия. Премьер-лига Балтика — Локомотив 1:1 Голы: 1:0 Брайан Хиль (3'), 1:1 Николай Комличенко (80') Балтика: Максим Бориско, Сергей Варатынов, Кевин Андраде, Натан Гассама, Мингиян Бевеев, Владислав Саусь, Илья Петров, Андрей Мендель (Юрий Ковалёв, 18'), Максим Петров, Николай Титков (Александр Филин, 77'), Брайан Хиль (Offor C., 61') Локомотив: Антон Митрюшкин, Максим Ненахов (Кристиан Рамирес, 59'), Евгений Морозов, Сезар Монтес, Александр Сильянов, Дмитрий Баринов, Артём Карпукас (Myalkovskiy R., 75'), Зелимхан Бакаев, Алексей Батраков, Александр Руденко (Никита Салтыков, 75'), Николай Комличенко Предупреждения: Владислав Саусь (32'), Николай Титков (57'), Максим Петров (65')

«Балтика» продлила свою беспроигрышную серию в РПЛ до пяти матчей — три ничьих и две победы — и с 9 очками занимает второе место в таблице. «Локомотив» после этого результата впервые в сезоне не одержал победу, но со 13 очками сохраняет лидерство в чемпионате.