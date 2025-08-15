ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Франко МастантуоноРекордный трансфер «Ривера» в Европу. Как «Реал» победил в гонке за Мастантуоно
  • 16:03
    • «Спартак» хочет подписать Самошникова
  • 15:30
    • Захарян включен в заявку «Реала Сосьедад» на матч с «Валенсией»
  • 15:40
    • «Ньюкасл» сделал заявление по ситуации с Исаком
  • 07:10
    • Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Цинциннати
  • 23:31
    • Синнер разгромил Оже-Альяссима и вышел в полуфинал турнира в Цинциннати
    Все новости спорта

    «Спартак» хочет подписать Самошникова

    Московский «Спартак» сделал предложение «Локомотиву» о покупке защитника Ильи Самошникова за 350 млн рублей плюс бонусы. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, осведомлённый о ходе переговоров.

    Илья Самошников
    Илья Самошников

    С учётом возможных премий общая сумма сделки может достичь 5 млн евро. В пакет бонусов планируется включить выплаты за определённое количество матчей в составе «Спартака», попадание команды в тройку лидеров чемпионата России, а также победу в Кубке страны. «Локомотив» согласился принять это предложение.

    В нынешнем сезоне 27-летний Самошников сыграл два матча во всех турнирах, результативными действиями не отметился. Его контракт с «Локомотивом» действует до лета 2027 года.

    Ранее защитник выступал за «Рубин», «Торпедо» и ряд других клубов.

