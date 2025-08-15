«Спартак» хочет подписать Самошникова

Московскийсделал предложениео покупке защитниказа 350 млн рублей плюс бонусы. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, осведомлённый о ходе переговоров.

С учётом возможных премий общая сумма сделки может достичь 5 млн евро. В пакет бонусов планируется включить выплаты за определённое количество матчей в составе «Спартака», попадание команды в тройку лидеров чемпионата России, а также победу в Кубке страны. «Локомотив» согласился принять это предложение.

В нынешнем сезоне 27-летний Самошников сыграл два матча во всех турнирах, результативными действиями не отметился. Его контракт с «Локомотивом» действует до лета 2027 года.

Ранее защитник выступал за «Рубин», «Торпедо» и ряд других клубов.