«Спартак» хочет подписать Самошникова

Илья Самошников Фото: globallookpress.com
С учётом возможных премий общая сумма сделки может достичь 5 млн евро. В пакет бонусов планируется включить выплаты за определённое количество матчей в составе «Спартака», попадание команды в тройку лидеров чемпионата России, а также победу в Кубке страны. «Локомотив» согласился принять это предложение.
В нынешнем сезоне 27-летний Самошников сыграл два матча во всех турнирах, результативными действиями не отметился. Его контракт с «Локомотивом» действует до лета 2027 года.
Ранее защитник выступал за «Рубин», «Торпедо» и ряд других клубов.