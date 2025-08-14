«Андерлехт», «Дифферданж» и «Омония» вышли в следующий раунд Лиги конференций

«Омония» разгромила «Араз» на своем поле со счетом 5:0.
Дублем в составе победителей отличился Эвандро, забивший на 30-й и 45+4-й минутах. Также у команды из Кипра голами отметились Вилли Семедо (9'), Стефан Йоветич (23') и Матеуш Мусляковски (79').
«Омония» выиграла в противостоянии с общим счетом 9:0 и вышла в следующий раунд квалификации.
В другом матче «Андерлехт» сыграл вничью с «Шерифом» в гостях — 1:1.
Бельгийцы открыли счет на 72-й минуте после точного удара Натана Салиба. Клуб из Молдовы сравнял счет после точного удара Элиа Одеде на 81-й минуте.
Благодаря победе в первом матче на своем поле (3:0), «Андерлехт» вышел в следующий раунд, где сыграет против победителя пары «Арис» Лимассол — «АЕК» Афины.
В третьей встрече «Дифферданж» обыграл в гостях «Левадию» по итогам дополнительного времени — 3:1.
Основное время закончилось со счетом 0:1 в пользу чемпионов Люксембурга. Отличился на 89-й минуте Андреас Бух.
В дополнительное время Бубакар Тамбеду сравнял счет на 92-й минуте, а под занавес первого экстра-тайма тот же Бух восстановил преимущество «Дифферданжа». Решающий гол был забит с пенальти — на 199-й минуте Самир Хаджи реализовал 11-метровый удар за люксембургский коллектив.
«Левадия» в последние 15 минут встречи получила две красные карточки и доигрывала матч вдевятером — до финального свистка поле покинули Виктори Иборро и
«Дифферданж» вышел в следующий раунд квалификации. «Левадия» покинула турнир.