«Андерлехт», «Дифферданж» и «Омония» вышли в следующий раунд Лиги конференций

Завершились три матча 3-го квалификационного раунда Лиги конференций

«Омония» разгромила «Араз» на своем поле со счетом 5:0.

Дублем в составе победителей отличился Эвандро, забивший на 30-й и 45+4-й минутах. Также у команды из Кипра голами отметились Вилли Семедо (9'), Стефан Йоветич (23') и Матеуш Мусляковски (79').

«Омония» выиграла в противостоянии с общим счетом 9:0 и вышла в следующий раунд квалификации.

В другом матче «Андерлехт» сыграл вничью с «Шерифом» в гостях — 1:1.

Бельгийцы открыли счет на 72-й минуте после точного удара Натана Салиба. Клуб из Молдовы сравнял счет после точного удара Элиа Одеде на 81-й минуте.

Благодаря победе в первом матче на своем поле (3:0), «Андерлехт» вышел в следующий раунд, где сыграет против победителя пары «Арис» Лимассол — «АЕК» Афины.

В третьей встрече «Дифферданж» обыграл в гостях «Левадию» по итогам дополнительного времени — 3:1.

Основное время закончилось со счетом 0:1 в пользу чемпионов Люксембурга. Отличился на 89-й минуте Андреас Бух.

В дополнительное время Бубакар Тамбеду сравнял счет на 92-й минуте, а под занавес первого экстра-тайма тот же Бух восстановил преимущество «Дифферданжа». Решающий гол был забит с пенальти — на 199-й минуте Самир Хаджи реализовал 11-метровый удар за люксембургский коллектив.

«Левадия» в последние 15 минут встречи получила две красные карточки и доигрывала матч вдевятером — до финального свистка поле покинули Виктори Иборро и

«Дифферданж» вышел в следующий раунд квалификации. «Левадия» покинула турнир.