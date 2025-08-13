Биджиев: Не думаю, что «Спартак» нас боится

Главный тренер махачкалинскоговысказался о победе надв серии пенальти кубкового матча.

«Сложный матч, у обеих команд была ротация состава. Начало было за "Спартаком", потом мы выровняли игру. Наши ребята провели достойный матч. Важно было следить за перестроением "Спартака", ребята четко реагировали. Жаль, что пропустили в конце. Мы обрезались, заработали ненужный штрафной. В серии пенальти хорошо сработал вратарь.

Не думаю, что "Спартак" нас боится. У них хороший подбор игроков. Важно правильно найти решения и выйти с хорошим настроем, в этом наша заслуга. Стечение обстоятельств, что мы неудобны Спартаку», — цитирует Биджиева «Матч ТВ».

«Спартак» с 4 очками занимает второе место в группе C. «Динамо» лидирует с 5 очками.