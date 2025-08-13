ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрий СёминЮрий Сёмин: Защитники «Спартака» не имеют права допускать такие ошибки
  • 23:03
    • «Спартак» по пенальти проиграл «Динамо» Мх в матче Кубка России
  • 00:18
    • «Бенфика», «Црвена Звезда» и «Кайрат» стали участниками плей-офф квалификации Лиги чемпионов
  • 22:54
    • Рублев в напряженном матче переиграл Попырина и вышел в четвертый круг турнира в Цинциннати
  • 22:45
    • Доннарумма объявил об уходе из «ПСЖ»
  • 22:14
    • «Фенербахче» разгромил «Фейеноорд» в квалификации ЛЧ, «Пафос» выбил киевское «Динамо»
    Все новости спорта

    Биджиев: Не думаю, что «Спартак» нас боится

    Футбол Календарь Кубка России Фонбет Кубок России Футбол России Спартак Динамо-Махачкала
    Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев высказался о победе над «Спартаком» в серии пенальти кубкового матча.

    Хасанби Биджиев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хасанби Биджиев

    «Сложный матч, у обеих команд была ротация состава. Начало было за "Спартаком", потом мы выровняли игру. Наши ребята провели достойный матч. Важно было следить за перестроением "Спартака", ребята четко реагировали. Жаль, что пропустили в конце. Мы обрезались, заработали ненужный штрафной. В серии пенальти хорошо сработал вратарь.

    Не думаю, что "Спартак" нас боится. У них хороший подбор игроков. Важно правильно найти решения и выйти с хорошим настроем, в этом наша заслуга. Стечение обстоятельств, что мы неудобны Спартаку», — цитирует Биджиева «Матч ТВ».

    «Спартак» с 4 очками занимает второе место в группе C. «Динамо» лидирует с 5 очками.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • ПСЖ уверенно одолеет «шпор»
  • ПСЖ — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Сможет ли «Динамо» взять реванш у «Краснодара»?
  • «Динамо» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • «Локомотив» будет настроен на победу
  • «Локомотив» — «Балтика». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.18
  • Экспресс дня 13 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч ПСЖ — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Динамо — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.81
  • Прогноз на матч Локомотив — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Оренбург — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 16:15
    •  1.90
  • Прогноз на матч Истанбул Башакшехир — Викинг
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Сочи — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Сурхан — Бунёдкор
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Александрова — Калинская
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры