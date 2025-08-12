Сперцян согласился на переход в «Саутгемптон»

Полузащитник «Краснодара»близок к переходу в английский. Об этом сообщает портал Arménie Football в соцсети X.

По данным источника, футболист уже согласился на предложение английского клуба. Главный тренер «Саутгемптона» Уилл Стилл видит в армянском хавбеке ключевую фигуру команды и намерен строить игру вокруг него.

Ожидается, что на этой неделе «Саутгемптон» и «Краснодар» обсудят детали трансфера. Итог сделки теперь зависит от решения российского клуба.

Ранее сообщалось, что стороны предварительно согласовали условия контракта с зарплатой €1,9 млн в год с возможным повышением в случае выхода «святых» в АПЛ.