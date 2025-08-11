«Факел» добыл четвертую победу подряд, обыграв «КАМАЗ»

В матче четвертого тура Первой лиги Россиина выезде переигралсо счетом 2:1.

На голы Равиля Нетфуллина и Белайди Пуси хозяева ответили точным ударом Сурхайхана Абдуллаева.

Футбол. Россия. Первая лига КамАЗ — Факел 1:2 Голы: 0:1 Равиль Нетфуллин (8'), 0:2 Белайди Пуси (63'), 1:2 Сурхайхан Абдуллаев (76') КамАЗ: Арсен Адамов, Георгий Юдинцев (Dolgopolov E., 84'), Руслан Аюкин (Александр Дерюгин, 67'), Роман Защепкин (Ренат Голыбин, 73'), Даниэль Мишкич, Мухаммад Султонов, Давид Хубаев, Руслан Апеков (Сурхайхан Абдуллаев, 73'), Давид Караев (Solodukhin A., 67'), Kalistratov T., Motorin D. N. Факел: Даниил Фролкин, Юрий Журавлёв, Игорь Юрганов (Станислав Магкеев, 46'), Илья Гапонов, Антон Ковалев (Никита Моцпан, 52'), Равиль Нетфуллин, Бутта Магомедов (Вячеслав Якимов, 46'), Ильнур Альшин (Николай Гиоргобиани, 77'), Белайди Пуси, Георгий Гонгадзе (Мераби Уридия, 67'), Simonov K. Предупреждение: Давид Караев (36')

У «Факела» теперь 12 из 12 возможных и второе место в турнирной таблице. У «КАМАЗа» осталось 7 баллов и шестая строчка.