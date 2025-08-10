ПерерывРостов — Пари ННОнлайн
    «Вильярреал» — «Астон Вилла». Онлайн, прямая трансляция

    Онлайн-трансляция товарищеского матча «Вильярреал» — «Астон Вилла»

    Футбол Вильярреал Астон Вилла Футбол Испании Футбол Англии Товарищеские матчи
    Иван Комаров«Ростов» — «Пари НН». Онлайн, прямая трансляция Ринат БилялетдиновРинат Билялетдинов: У нас работают никому не известные иностранцы, показывающие красивые презентации Иньиго Мартинес«Барселона» без Мартинеса: кто закроет дыру в обороне?
  • 19:24
    • «Кристал Пэлас» стал обладателем Суперкубка Англии
  • 20:07
    • «Сочи» и московское «Динамо» поделили очки в матче РПЛ
  • 19:56
    • Матс Хуммельс завершил профессиональную карьеру
  • 19:29
    • «Ростов» — «Пари НН»: стартовые составы команд на матч 4-го тура РПЛ
  • 18:59
    • Дубль Делапа принес «Челси» разгромную победу над «Миланом»
  • 18:46
    • Источник: В «Зените» полное доверие к Сергею Семаку
  • 17:43
    • Гол Кривцова принес «Краснодару» победу в матче против «Оренбурга»
    Луис Жуниор «Вильярреал»
    Луис Жуниор «Вильярреал»
    В воскресенье, 10 августа, состоится товарищеский матч, в котором «Вильярреал» примет «Астон Виллу». Начало игры — в 22:00 мск. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча.

    Перед матчем

    21:35 На следующей неделе команды начнут новый сезон в своих чемпионатах. «Вилла» стартует 16 августа, в домашнем матче против грозного «Ньюкасла». «Вильярреал» 15 августа, принимает на своём поле «Реал Овьедо». Испанцы начнут сезон без раскачки, продолжая чемпионат мтчем с «Жироной», «Сельтой» и грандом Испании «Атлетико Мадрид». У «Виллы» в этом плане начало проще.

    21:25 Сегодня встретятся команды с общей стоимостью состава — 789 миллионов евро. Двести двадцать три миллиона стоит состав «Вильярреала». Пятьсот шестьдесят шесть миллионов суммарная стоимоть игроков «Виллы».

    21:10 Встреча пройдёт в Испанском городе Вильярреал, на стадионе «Эста́дио де ла Сера́мика».

    «Вильярреал»

    Команда Марселино Тораля демонстрирует весьма привлекательный контратакующий футбол. Победа над “Арсеналом” 3:2 стала ярким тому подтверждением. Клуб также провёл весьма результативные матчи в подготовке к сезону, сначала “жёлтые субмарины” сыграли вничью с “Базелем” 3:3 , затем ничейным счёт остался и в матче с “Санкт-Галлен” 2:2, с “Лидс” команда также сыграла вничью 1:1.

    Стоит отдельно отметить игру против “Спортинга”. В матче с португальцами команда потерпела поражение не сумев реализовать свои моменты, также как и в других товарищеских матчах. В домашних встречах команда удачнее играет в атаке, но хорошо скоординированная оборона может помешать внезапному приливу сил за счёт трибун.

    «Астон Вилла»

    Ещё вчера «Вилланы» гостили в Марселе, а теперь отправляются в другую страну, благо лететь не так далеко. Похоже на хорошо запланированный курорт. Но команда Уная Эмери не лучшим образом провела прошлую игру, в которой отличился лишь Макгин.

    «Марсель» одолел “львов” 3:1, команда Де Дзерби сначала выстояла под прессингом и не давала быстро начинать атаки, сами французы активно использовали фланги и особенно выделялись Джонатан Роу и Мэйсон Гринвуд.

    Во втором тайме картина полностью изменилась и теперь “провансальцы” владели преимуществом. Явно уставшая и неопытная команда, с большим количеством молодых игроков, не выстояла под жёстким давлением и на 76 минуте пропустила второй, а к 79 третий мяч. Благодаря сольному проходу по флангу Мэйсона Гринвуда и подключению Обамеянга.

