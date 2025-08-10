«Вильярреал» — «Астон Вилла». Онлайн, прямая трансляция

В воскресенье, 10 августа, состоится товарищеский матч, в котором «Вильярреал» примет «Астон Виллу». Начало игры — в 22:00 мск. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча.

Перед матчем

21:35 На следующей неделе команды начнут новый сезон в своих чемпионатах. «Вилла» стартует 16 августа, в домашнем матче против грозного «Ньюкасла». «Вильярреал» 15 августа, принимает на своём поле «Реал Овьедо». Испанцы начнут сезон без раскачки, продолжая чемпионат мтчем с «Жироной», «Сельтой» и грандом Испании «Атлетико Мадрид». У «Виллы» в этом плане начало проще.

21:25 Сегодня встретятся команды с общей стоимостью состава — 789 миллионов евро. Двести двадцать три миллиона стоит состав «Вильярреала». Пятьсот шестьдесят шесть миллионов суммарная стоимоть игроков «Виллы».

21:10 Встреча пройдёт в Испанском городе Вильярреал, на стадионе «Эста́дио де ла Сера́мика».

«Вильярреал»

Команда Марселино Тораля демонстрирует весьма привлекательный контратакующий футбол. Победа над “Арсеналом” 3:2 стала ярким тому подтверждением. Клуб также провёл весьма результативные матчи в подготовке к сезону, сначала “жёлтые субмарины” сыграли вничью с “Базелем” 3:3 , затем ничейным счёт остался и в матче с “Санкт-Галлен” 2:2, с “Лидс” команда также сыграла вничью 1:1.

Стоит отдельно отметить игру против “Спортинга”. В матче с португальцами команда потерпела поражение не сумев реализовать свои моменты, также как и в других товарищеских матчах. В домашних встречах команда удачнее играет в атаке, но хорошо скоординированная оборона может помешать внезапному приливу сил за счёт трибун.

«Астон Вилла»

Ещё вчера «Вилланы» гостили в Марселе, а теперь отправляются в другую страну, благо лететь не так далеко. Похоже на хорошо запланированный курорт. Но команда Уная Эмери не лучшим образом провела прошлую игру, в которой отличился лишь Макгин.

«Марсель» одолел “львов” 3:1, команда Де Дзерби сначала выстояла под прессингом и не давала быстро начинать атаки, сами французы активно использовали фланги и особенно выделялись Джонатан Роу и Мэйсон Гринвуд.

Во втором тайме картина полностью изменилась и теперь “провансальцы” владели преимуществом. Явно уставшая и неопытная команда, с большим количеством молодых игроков, не выстояла под жёстким давлением и на 76 минуте пропустила второй, а к 79 третий мяч. Благодаря сольному проходу по флангу Мэйсона Гринвуда и подключению Обамеянга.