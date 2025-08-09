LiveSport.Ru опубликовал полный календарь Бундеслиги сезона 2025/26

В разделе календарей на сайте LiveSport.Ru появился полный календарь французской Лиги 1 сезона 2025/26 годов.

Первый тур нового сезона чемпионата Германии стартует 22-го августа, где «Бавария» встретится с «Лейпцигом» на своем поле. Начало встречи — в 21:30 по мск.

Последний 34-й тур Бундеслиги пройдет 16-го мая 2026-го года. Все матчи в этом туре будут сыграны в один день.

Уже в рамках 7-го тура чемпионата Германии «Бавария» на своем поле примет дортмундскую «Боруссию». Матч состоится 18-го октября в 16:30 по мск.

В 12-м туре Бундеслиги состоится еще один интересный матч между «Байером» и «Боруссией» Д, который пройдет 29-го ноября в 17:30 по мск.

Еще один матч между «шмелями» и «Баварией» состоится уже 28-го февраля 2026-го года (24-й тур). Начало встречи — в 17:30 по мск.

Уже в одном из последних туров (32) «Байер» встретится с «Лейпцигом» 2-го мая 2026-го года. В этом же туре «Бавария» сыграет против «Хайденхайма».

В последнем 34-м туре мюнхенская команда встретится с «Кельном», а «Боруссия» Д сыграет против «Вердера» на чужом поле.

Во время всего сезона Livesport.Ru регулярно проводит онлайн-трансляции матчей. За результатами поединков можно следить по этой ссылке. Прогнозы на все матчи Бундеслиги можно посмотреть тут.

Полный календарь чемпионата Германии сезона 2025/2026 можно посмотреть по этой ссылке.