1-й таймПалермо — Манчестер СитиОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Родри«Палермо» — «Манчестер Сити». Онлайн, прямая трансляция
  • 22:29
    • «Ахмат» одержал победу над «Зенитом» в матче РПЛ
  • 22:21
    • ПСЖ объявил о подписании контракта с Шевалье
  • 22:07
    • LiveSport.Ru опубликовал полный календарь Бундеслиги сезона 2025/26
  • 19:58
    • Хет-трик Батракова помог «Локомотиву» обыграть «Спартак»
  • 22:41
    • «Марсель» обыграл «Астон Виллу», Обамеянг оформил дубль
    Все новости спорта

    LiveSport.Ru опубликовал полный календарь Бундеслиги сезона 2025/26

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Бундеслига Футбол Германии Айнтрахт Франкфурт Аугсбург Бавария Байер Боруссия Д Боруссия М Вердер Вольфсбург Гамбург Кельн РБ Лейпциг Майнц Санкт-Паули Унион Берлин Фрайбург Хайденхайм Хоффенхайм 1899 Штутгарт
    В разделе календарей на сайте LiveSport.Ru появился полный календарь французской Лиги 1 сезона 2025/26 годов.

    Гарри Кейн — нападающий «Баварии»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Гарри Кейн — нападающий «Баварии»

    Первый тур нового сезона чемпионата Германии стартует 22-го августа, где «Бавария» встретится с «Лейпцигом» на своем поле. Начало встречи — в 21:30 по мск.

    Последний 34-й тур Бундеслиги пройдет 16-го мая 2026-го года. Все матчи в этом туре будут сыграны в один день.

    Уже в рамках 7-го тура чемпионата Германии «Бавария» на своем поле примет дортмундскую «Боруссию». Матч состоится 18-го октября в 16:30 по мск.

    В 12-м туре Бундеслиги состоится еще один интересный матч между «Байером» и «Боруссией» Д, который пройдет 29-го ноября в 17:30 по мск.

    Еще один матч между «шмелями» и «Баварией» состоится уже 28-го февраля 2026-го года (24-й тур). Начало встречи — в 17:30 по мск.

    Уже в одном из последних туров (32) «Байер» встретится с «Лейпцигом» 2-го мая 2026-го года. В этом же туре «Бавария» сыграет против «Хайденхайма».

    В последнем 34-м туре мюнхенская команда встретится с «Кельном», а «Боруссия» Д сыграет против «Вердера» на чужом поле.

    Во время всего сезона Livesport.Ru регулярно проводит онлайн-трансляции матчей. За результатами поединков можно следить по этой ссылке. Прогнозы на все матчи Бундеслиги можно посмотреть тут.

    Полный календарь чемпионата Германии сезона 2025/2026 можно посмотреть по этой ссылке.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Будут ли у «Краснодара» проблемы в Оренбурге?
  • «Оренбург» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Сможет ли «Динамо» выиграть в Сочи?
  • «Сочи» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Команды сыграют результативно?
  • «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.18
  • Экспресс дня 10 августа
  • Завтра в 22:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Оренбург — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Сочи — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ростов — Пари НН
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.85
  • Прогноз на матч Барселона — Комо
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Аякс — Телстар
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Крузейро — Сантос
  • Футбол
  • Послезавтра в 00:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Комесана — Дардери
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры