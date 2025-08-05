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    Защитник ЦСКА Лукин: Спасибо Челестини за доверие

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    Центральный защитник ЦСКА Матвей Лукин доволен к нему доверием со стороны главного тренера клуба Фабио Челестини.

    Матвей Лукин
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    Матвей Лукин

    «Очень благодарен Фабио за доверие ко мне. Очень комфортно себя сейчас ощущаю. Играл с "Зенитом" левым центральным защитником. Спасибо большое Челестини за доверие.

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    • При нем мы теперь мы играем храбро, в более атакующий футбол, рискуем. Это очень нравится. Будем работать дальше, есть куда расти», — сказал 21-летний Лукин «СЭ».

    Матвей Лукин является воспитанником армейцев. В основном составе ЦСКА дебютировал в прошлом сезоне, всего на его счету 34 матча и два забитых мяча. В этом сезоне Лукин провел 3 игры во всех турнирах.

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