«Пафос» обыграл киевское «Динамо» в матче квалификации ЛЧ

одержал победу над киевским(1:0) в первом матче 1/2 финала квалификации Лиги чемпионов.

Единственный гол у кипрской команды записал на свой счет Андерсон Силва на 84-й минуте.

Футбол. Лига чемпионов. Квалификация Динамо К — Пафос 0:1 Гол: 0:1 Андерсон Силва (84') Динамо К: Руслан Нещерет, Александр Тымчик, Денис Попов, Тарас Михавко, Владислав Дубинчак, Владимир Бражко, Николай Шапаренко, Александр Пихаленок (Виталий Буяльский, 79'), Андрей Ярмоленко (Назар Волошин, 66'), Владислав Ванат, Mykola Mykhailenko (Владислав Кабаев, 66') Пафос: Жоау Коррейя, Пепе, Костас Пилеас (Бруну Алберту Ланга, 89'), Деррик Люккассен, Давид Гольдар, Влад Драгомир (Кен Сема, 82'), Иван Шуньич, Жажа (Бруно Фелипе, 68'), Мислав Оршич (Домингош Кина, 82'), Муамер Танкович (Андерсон Силва, 68'), Neofytos Michail Предупреждения: Mykola Mykhailenko (16'), Муамер Танкович (29'), Пепе (90 + 4')

Ответный матч между этими командами состоится 12-го августа в Пафосе (Кипр).