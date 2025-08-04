ПерерывРубин — СочиОнлайн
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    «Севилья» — «Аль-Кадисия»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Товарищеские матчи Севилья
    Испанская «Севилья» сыграет саудовским клубом «Аль-Кадисия». Встреча команд состоится 4 августа на «Рамон Санчес Писхуан». Начало в 22:00 по мск.

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    «Севилья» проводит насыщенную предсезонку. В последнем поединке она сыграла вничью 1:1 с «Марселем». Перед этим была победа над «Шальке» со счетом 4:2.

    У хозяев есть шанс продлить свою беспроигрышную серию перед стартом сезона. «Аль-Кадисия» безуспешно провела два матча, проиграв «Синт-Трейден» 0:1 и сыграв вничью 0:0 с «Леванте».

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Котировки букмекеров: 1.62 на «Севилью», 3.70 на «Аль-Кадисию», 4.40 на ничью.

    • На LiveSport никаких сюрпризов. Эксперты делают ставку на «Севилью». Какие именно ставки, посмотреть можно здесь.

    • Искусственный интеллект сделал ставку на «Севилью» — победа 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Севилья» — «Аль-Кадисия» смотрите на LiveCup.Run.

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