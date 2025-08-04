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    «Севилья» одолеет аравийцев

    Севилья — Аль-Кадисия. Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 4 августа 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Севилья» — «Аль-Кадисия»
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    Доди Лукебакио
    4 августа в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Севилья» и «Аль-Кадисия». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Севилья» — «Аль-Кадисия», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 04 Августа 2025 года

    Севилья

  • Севилья
    •  Севилья 22:00 Аль-Кадисия

    Аль-Кадисия

  • Товарищеские матчи (клубы)
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    «Севилья»

    Турнирное положение: Севильцы в минувшем чемпионате Испании выступили неудачно. Команда финишировала на 17 строчке турнирной таблицы.

    При этом «Севилья» всего на один пункт опередила зону вылета. А вот забивает команда в среднем чуть чаще гола за матч.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. Севильцы переиграли «Шальке» (4:2).

    До того команда разошлась миром с «Сандерлендом» (1:1). А вот поединок с «Бирмингемом» завершился поражением (1:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Севилья» забила 9 мячей, пропустив в свои ворота 10.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Севильцы летом провели 3 спарринга. В них команда по разу победила и уступила.

    Причем «Севилья» не проигрывала в двух своих последних поединках. Да и в кадровом плане команда выглядит вполне прилично.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Севильцы постараются продлить свой успешный сериал.

    «Аль-Кадисия»

    Турнирное положение: «Аль-Кадисия» неплохо выступила в чемпионате Саудовской Аравии. Команда финишировала на 4 месте турнирной таблицы.

    Причем «Аль-Кадисия» на 2 очка отстал от третьей позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 31 мяч в 34 матчах чемпионата.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Аль-Кадисия» не смогла одолеть «Леванте» (0:0).

    До того команда была бита «Сент-Трёйденом» (0:1). А вот несколько ранее она по всем статьям уступила «Аль-Иттихаду» (1:3).

    При этом «Аль-Кадисия» в 5 своих последних поединках добыла одну викторию. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Аравийцы слишком долго раскачиваются. Команда не забивала 2 матча кряду.

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    При этом «Аль-Кадисия» пока не знает радости побед в летних спаррингах. Да и вообще, в плане организации атак у команды имеются сложности.

    Команда в нынешнее межсезонье существенно обновляется в кадровом плане. «Аль-Кадисия» намеревается побороться за самые высокие места в своем чемпионате.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается найти свои шансы в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Севилья» не проигрывала в 2 своих последних поединках

    • Аравийцы не забивали в 2 своих последних матчах

    • Севильцы в 4 летних спаррингах добыли 2 виктории

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Севилья» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 2.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.85 и 1.95.

    Прогноз: Севильцы выглядят монолитнее соперника, и явно активно понесутся к воротам нестабильных аравийцев.

    «Севилья» имеет в своем распоряжении качественных атакующих исполнителей, да «Аль-Кадисия» не преуспевает в плане реализации.

    Ставка: Победа «Севильи» за 2.30.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.25

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    Севилья — Аль-Кадисия: прогноз и ставка за 2.30, статистика, коэффициенты матча 04.08.202522:00. «Севилья» одолеет аравийцев
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