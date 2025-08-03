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    Колыванов: Видно, что «Краснодар» более мужская команда, чем «Динамо»

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    Бывший нападающий московского «Динамо» и сборной России Игорь Колыванов высказался по поводу матча третьего тура РПЛ между своей бывшей команды и «Краснодаром».

    Джон Кордоба
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    Джон Кордоба

    «Если брать последние матчи "Динамо", команда создаёт не так много моментов. Если бы не Ваня Сергеев, было бы непонятно, сколько бы динамовцы вообще забили. Во вчерашнем матче "Краснодар" настолько мощно выглядел, что не дал ничего создать "Динамо". Было видно, что "Краснодар" — мужская команда, а "Динамо" — юношеская.

    Не было солидности! "Быки" перетоптали динамовцев. Но нужно отметить, что "Динамо" достаточно неплохо отыграло в обороне. Однако это не тот футбол, который хотят видеть болельщики и сам Карпин», — сказал Колыванов «Чемпионату».

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    • «Краснодар» выиграл на своем поле со счетом 1:0, автором единственного мяча на 87-й минуте стал Джон Кордоба.

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