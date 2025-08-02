18:00Боруссия Д — ЛилльОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джоб Беллингем«Боруссия» Д — Лилль. Онлайн, прямая трансляция
  • 16:54
    • Экс-голкипер «Арсенала» Рамсдейл перешел в «Ньюкасл» на правах аренды
  • 16:48
    • Сборная России по плаванию заняла второе место в смешанной эстафете
  • 15:59
    • The Athletic: Александер Исак продолжит тренировки в составе «Ньюкасла»
  • 15:53
    • Юрий Семин высказался о главной проблеме российского футбола
  • 15:37
    • «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого сыграл результативную ничью
    Все новости спорта

    L’Equipe: «Ливерпуль» продаст Тайлера Мортона в «Лион»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Футбол Англии Ливерпуль АПЛ Футбол Франции Лион Лига 1 Трансферы
    Клубы «Ливерпуль» и «Лион» достигли договоренности о трансфере 22-летнего полузащитника Тайлера Мортона.

    Тайлер Мортон
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Тайлер Мортон

    Как пишет L’Equipe, сумма сделки составит около 10 миллионов евро, причем возможно дополнительно выплатят до 5 миллионов евро в виде бонусов. Также «Ливерпуль» сохранит 20% от суммы перепродажи игрока.

    Мортон уже согласовал с «Лионом» личный пятилетний контракт и должен прибыть во Францию для его подписания на следующей неделе.

    В минувшем сезоне Тайлер Мортон провел около 5 матчей за основную команду «Ливерпуля» и шесть игр за молодежный состав. По оценкам Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет около 7 миллионов евро.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Бело-голубые» доставят проблемы «быкам» в Краснодаре?
  • «Краснодар» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 3.60
    •
  • «Локомотив» продолжит побеждать?
  • «Пари НН» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Ростов» и «Крылья Советов» много не забьют
  • «Ростов» — «Крылья Советов». Прогноз и ставки
  • 3.55
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.53
  • Экспресс дня 2 августа
  • Сегодня в 18:30
    •  3.60
  • Прогноз на матч Краснодар — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Пари НН — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  3.55
  • Прогноз на матч Ростов — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Акрон — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 13:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Наполи — Брест
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Черноморец — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — Торпедо
  • Футбол
  • Завтра в 10:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ордабасы — Атырау
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры