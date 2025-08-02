L’Equipe: «Ливерпуль» продаст Тайлера Мортона в «Лион»

Клубыдостигли договоренности о трансфере 22-летнего полузащитника

Как пишет L’Equipe, сумма сделки составит около 10 миллионов евро, причем возможно дополнительно выплатят до 5 миллионов евро в виде бонусов. Также «Ливерпуль» сохранит 20% от суммы перепродажи игрока.

Мортон уже согласовал с «Лионом» личный пятилетний контракт и должен прибыть во Францию для его подписания на следующей неделе.

В минувшем сезоне Тайлер Мортон провел около 5 матчей за основную команду «Ливерпуля» и шесть игр за молодежный состав. По оценкам Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет около 7 миллионов евро.