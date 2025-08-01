Вахания: Хочу закрепиться в сборной России

Крайний защитник «Ростова»рассказал, какие цели поставил себе цели на предстоящий сезон.

«Наша цель — подняться как можно выше. Мы идем пошагово. Сначала надо сделать все, чтобы избежать стыковых матчей, потом просто пытаться забраться как можно выше по таблице. Что касается меня, то хочется стабильно провести этот сезон, чтобы почаще попадать в сборную России. Думаю, эта задача у любого футболиста.

Нынешнему "Ростову" по силам повторить прошлогодний результат и оказаться в финале Кубка России. Формат турнира такой, что практически у всех есть шансы, поэтому почему бы и нет», — сказал Вахания «Матч ТВ».

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24-летний Вахания является воспитанником «Зенита», летом 2023 года перебрался в «Ростов». За сборную России на его счету 4 матча и один забитый мяч.