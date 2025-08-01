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    В «Ливерпуле» отреагировали на продажу Луиса Диаса в «Баварию»

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    Наставник «Ливерпуля» Арне Слот отреагировал на продажу вингера Луиса Диаса в мюнхенскую «Баварию». О трансфере колумбийца в мюнхенский клуб красные объявили 30 июля.

    Луис Диас
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    Луис Диас

    «Луис — игрок, с которым мы выиграли АПЛ, и есть причина, по которой мы выиграли турнир с ним, потому что он очень хороший игрок. В некоторой степени всегда грустно видеть, как уходит такой человек. Но, с другой стороны, мы продали его за большие деньги, и, как вы, вероятно, знаете, этот футбольный клуб на протяжении многих лет привлекает невероятных игроков, но часть стратегии также заключается в том, что время от времени нам приходится кого-то продавать.

    Я считаю, что мы провели отличную сделку, пригласив Лучо на несколько лет, а затем продав его с очень хорошей прибылью», — приводит слова Слота The Athletic.

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