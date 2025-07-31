В «Пари НН» рассказали, когда вернутся на домашний стадион

Гендиректор «Пари Нижний Новгород»рассказал о текущей ситуации с домашним стадионом, на котором в настоящее время ведется ремонт.

«Чем быстрее вернёмся на свой стадион, тем лучше. Но надо понимать, что это зависит от ремонтных работ. Мы видим, что работы идут и не прекращаются. Пока идут фасадные работы, в августе начнутся работы на крыше.

Надеемся, что задачи будут выполнены раньше срока. Мы бы хотели вернуться в сентябре, но от нас это не зависит», — сказал Мелик-Гусейнов «Чемпионату».

Календарь и таблица РПЛ

После двух туров у «Пари НН» 0 набранных очков в таблице РПЛ. Матч первого тура команда проводила в Казани.