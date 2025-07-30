Исак не приехал на тренировку «Ньюкасла»

По данным издания TBR Football,не прибыл на тренировку

25-летний форвард сообщил наставнику «сорок» Эдди Хау о своем желании тренироваться по индивидуальной программе у себя дома отдельно от команды. Напомним, что ранее Исака не взяли в азиатское турне из-за травмы.

По данным источника, в настоящее время руководство «Ньюкасла» не знает о местонахождении нападающего, так как он не выходит на связь.

Несколько дней назад инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Исак станет футболистом «Ливерпуля», а за трансфер шведа будет выплачено 140 млн евро.