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    Исак не приехал на тренировку «Ньюкасла»

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    По данным издания TBR Football, Александер Исак не прибыл на тренировку «Ньюкасла».

    Александер Исак
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    Александер Исак

    25-летний форвард сообщил наставнику «сорок» Эдди Хау о своем желании тренироваться по индивидуальной программе у себя дома отдельно от команды. Напомним, что ранее Исака не взяли в азиатское турне из-за травмы.

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    • По данным источника, в настоящее время руководство «Ньюкасла» не знает о местонахождении нападающего, так как он не выходит на связь.

    Несколько дней назад инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Исак станет футболистом «Ливерпуля», а за трансфер шведа будет выплачено 140 млн евро.

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