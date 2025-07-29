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    Семин: Работать тренером в «Спартаке» — задача не из легких

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    Экс-наставник «Локомотива» Юрий Семин выразил мнение, что «Спартак» остановился в развитии после того, как клуб покинул Олег Романцев.

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    В прошлом сезоне красно-белые заняли в РПЛ четвертое место. Сейчас московский клуб возглавляет Деян Станкович.

    «Работать тренером в "Спартаке" — задача не из легких. У клуба огромные традиции, и при Олеге Романцеве команда практически каждый год становилась чемпионом. Этому уровню нужно соответствовать. А это очень сложно. Болельщики всегда ждут больших побед, но, к сожалению, ожидания далеко не всегда совпадают с реальностью.

    Не буду говорить о развитии "Спартака" при Станковиче. Тут речь о другом. Есть период Романцева, и есть все, что было после него. Вот весь этот период "Спартак" топчется на месте, если не сдал позиции», — приводит слова Семина РИА «Новости».

    В РПЛ-2025/26 «Спартак» после двух туров набрал три очка. Ранее команда дома уступила «Балтике» со счетом 0:3.

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