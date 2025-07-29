На Неймара претендует «Марсель»

Форвард «Сантоса» Неймар близок к уходу из клуба на фоне недавнего конфликта с болельщиками. Как сообщает TyC Sports, основным претендентом на бразильца является французский «Марсель», который по итогам прошлого сезона занял второе место в Лиге 1 и получил путёвку в Лигу чемпионов.

По информации источника, стороны уже могли начать предварительные переговоры о возможном трансфере.

В текущем сезоне Неймар провёл 16 матчей за «Сантос», в которых забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи. Его контракт с бразильским клубом действует до конца 2025 года.