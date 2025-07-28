Маттеус: С Диасом у «Баварии» будет больше возможностей в атаке

Экс-футболист сборной Германиивысказался о вероятном переходе нападающего

«После ухода Мюллера и Сане, а также тяжёлой травмы Мусиалы, "Баварии" пришлось искать качественного игрока. Луис Диас доказал своё мастерство в Премьер-лиге, он быстр и силён в отборах.

С ним у "Баварии" будет больше возможностей в атаке. В "Ливерпуле" он выступал на позиции левого вингера, центрального полузащитника и второго нападающего. В "Баварии" он мог бы играть под Кейном, как Гнабри или Олисе. Но если Диас обойдётся в € 75 млн, он должен стать постоянным футболистом одной позиции.

Но Диасу уже 28 лет, а Нику Вольтемаде всего 23. Если они платят € 75 млн за игрока на пять лет старше, значит, они не сомневаются в качествах Диаса.

Грубо говоря, можно было бы задать вопрос: почему "Бавария" не доверяет Вольтемаде, который уже заключил контракт с клубом? "Штутгарт", вероятно, был бы удовлетворён суммой, которую заплатили за Диаса», — написал Маттеус в своей колонке для Sky Sport Germany.

Ранее сообщалось о том, что «Бавария» и «Ливерпуль» уже согласовали трансфер Луиса Диаса.