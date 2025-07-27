«Интер» в прошлом туре не оставил мокрого места от «Ред Буллз» и теперь жаждет продолжения банкета. «Цинциннати» может быть не согласен с таким раскладом, так как клуб сейчас лидер Востока и в случае потери очков может упустить первое место.
Обе команды в хорошей форме. У каждой по 4 победы в 5 матчах турнира. При этом последняя очная встреча была за гостями — 3:0. А вот последний матч на поле «Майами» закончился со счетом 2:0 в его пользу.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры выше оценивают шансы «Интера» на победу — 2.41 и 2.73.
- Эксперты LiveSport полагают, что в матче будут голы, также не обойдется без победителя. Подробнее в прогнозе.
- Искусственный интеллект считает команды равными по силам и делает ставку на нулевую ничью.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Интер Майами» — «Цинциннати» смотрите на LiveCup.Run.
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