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    Интер Майами — Цинциннати. Ставка (к. 1.97) и прогноз на футбол, МЛС, 27 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Интер Майами» — «Цинциннати»
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    Лионель Месси
    27 июля в матче чемпионата США по футболу сыграют «Интер Майами» и «Цинциннати». Начало игры — в 02:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Интер Майами» — «Цинциннати», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. США. MLS 27 Июля 2025 года

    Интер Майами

  • Майами
    •  Интер Майами 02:15 Цинциннати

    Цинциннати

  • США. MLS
    •

    «Интер Майами»

    Турнирное положение: «Интер Майами» по итогам 21 матча занимает пятую позицию Восточной конференции с 41 баллом. Он забил 49 мячей и пропустил 34.

    Команда Лионеля Месси находится в зоне плей-офф и на семь баллов отстает от лидера в лице как раз «Цинциннати», а также на шесть очков от второго «Нэшвилла», но при этом провела на три поединка меньше.

    Интер Майами — Цинциннати: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: хозяева в последней игре в рамках чемпионата МЛС одержали победу. На чужом поле они крупно обыграли «Нью-Йорк Ред Буллз» (5:1).

    Перед этим франчайз уже остался без баллов, когда теперь уже в чужих стенах потерпел поражение как раз от нынешнего соперника с результатом 0:3.

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    Не сыграют: Аллен, Каллендер, Абандо, Родригес и Устари — травмированы, дисквалифицирован — Фалькон.

    Состояние команды: в пяти последних поединках в разных турнирах «Интер Майами» выиграл четыре раза при одном поражении.

    Очевидно, что с такой формой коллектив имеет отличные шансы если не на победу, то, по крайней мере, на ничью, ведь ему все же предстоит сыграть с непростым соперником.

    Лионель Месси — лучший бомбардир команды и лиги с 18-ю голами.

    «Цинциннати»

    Турнирное положение: «Цинциннати» по итогам 24-х матчей занимает первую позицию Восточной конференции с 48 очками.

    Команда на один балл опережает своего ближайшего преследователя «Нэшвилл» и третью в таблице «Филадельфию Юнион», а также на семь пунктов нынешнего соперника.

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    • Последние матчи: гости в последней игре в рамках регулярного первенства МЛС одержали победу. На чужом поле они минимально обыграли лидера «Реал Солт-Лейк» (1:0).

    Перед этим франчайз также набрал максимум баллов, когда теперь уже в домашних стенах одержал разгромную победу как раз над нынешним соперником с результатом 3:0.

    Не сыграют: травмированы — Канн, Денки, Кубо и Нвободо, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в семи последних поединках (все — в рамках чемпионата МЛС) «Цинциннати» выиграл шесть раз лишь при одном поражении.

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    Такая форма сулит гостям неплохие шансы на три очка, пусть даже и на чужом поле, тем не менее, они соперник очень непрост, поэтому уж точно способен отобрать у них очки.

    Эвандер — лучший бомбардир команды в лиге с 15-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из пяти последних матчей «Интер Майами» выиграл

    • в четырех из семи последних матчей «Интер Майами» забивали больше 3,5 голов

    • в шести из семи последних матчей «Цинциннати» выиграл.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Интер Майами» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.97. Ничья — в 4.20, победа «Цинциннати» — в 3.25.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.47 и 2.70.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяева выиграли. Так было и в их четырех из пяти последних домашних поединков.

    При этом гости все же уступают им в классе при всей своей отличной форме.

    Ставка: «Интер Майами» победит за 1.97.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в четырех из семи последних матчей хозяев.

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.08

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Интер Майами — Цинциннати?

    Матч Интер Майами — Цинциннати состоится 27 июля 2025 года в 02:15 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Интер Майами — Цинциннати?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: «Интер Майами» победит.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Интер Майами — Цинциннати?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку ««Интер Майами» победит» с коэффициентом у букмекеров 1.97.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Интер Майами — Цинциннати?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Интер Майами — Цинциннати?

    Коэффициенты букмекеров: «Интер Майами» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.97. Ничья — в 4.20, победа «Цинциннати» — в 3.25.

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    Интер Майами — Цинциннати: прогноз и ставка за 1.97, статистика, коэффициенты матча 27.07.202502:15. Разберётся ли Месси с лидером МЛС?
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