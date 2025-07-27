Интер Майами — Цинциннати. Ставка (к. 1.97) и прогноз на футбол, МЛС, 27 июля 2024 года

27 июля в матче чемпионата США по футболу сыграют «Интер Майами» и «Цинциннати». Начало игры — в 02:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Интер Майами» — «Цинциннати», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Интер Майами»

Турнирное положение: «Интер Майами» по итогам 21 матча занимает пятую позицию Восточной конференции с 41 баллом. Он забил 49 мячей и пропустил 34.

Команда Лионеля Месси находится в зоне плей-офф и на семь баллов отстает от лидера в лице как раз «Цинциннати», а также на шесть очков от второго «Нэшвилла», но при этом провела на три поединка меньше.

Последние матчи: хозяева в последней игре в рамках чемпионата МЛС одержали победу. На чужом поле они крупно обыграли «Нью-Йорк Ред Буллз» (5:1).

Перед этим франчайз уже остался без баллов, когда теперь уже в чужих стенах потерпел поражение как раз от нынешнего соперника с результатом 0:3.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: Аллен, Каллендер, Абандо, Родригес и Устари — травмированы, дисквалифицирован — Фалькон.

Состояние команды: в пяти последних поединках в разных турнирах «Интер Майами» выиграл четыре раза при одном поражении.

Очевидно, что с такой формой коллектив имеет отличные шансы если не на победу, то, по крайней мере, на ничью, ведь ему все же предстоит сыграть с непростым соперником.

Лионель Месси — лучший бомбардир команды и лиги с 18-ю голами.

«Цинциннати»

Турнирное положение: «Цинциннати» по итогам 24-х матчей занимает первую позицию Восточной конференции с 48 очками.

Команда на один балл опережает своего ближайшего преследователя «Нэшвилл» и третью в таблице «Филадельфию Юнион», а также на семь пунктов нынешнего соперника.

Последние матчи: гости в последней игре в рамках регулярного первенства МЛС одержали победу. На чужом поле они минимально обыграли лидера «Реал Солт-Лейк» (1:0).

Перед этим франчайз также набрал максимум баллов, когда теперь уже в домашних стенах одержал разгромную победу как раз над нынешним соперником с результатом 3:0.

Не сыграют: травмированы — Канн, Денки, Кубо и Нвободо, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних поединках (все — в рамках чемпионата МЛС) «Цинциннати» выиграл шесть раз лишь при одном поражении.

Такая форма сулит гостям неплохие шансы на три очка, пусть даже и на чужом поле, тем не менее, они соперник очень непрост, поэтому уж точно способен отобрать у них очки.

Эвандер — лучший бомбардир команды в лиге с 15-ю голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Интер Майами» выиграл

в четырех из семи последних матчей «Интер Майами» забивали больше 3,5 голов

в шести из семи последних матчей «Цинциннати» выиграл.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Интер Майами» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.97. Ничья — в 4.20, победа «Цинциннати» — в 3.25.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.47 и 2.70.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяева выиграли. Так было и в их четырех из пяти последних домашних поединков.

При этом гости все же уступают им в классе при всей своей отличной форме.

Ставка: «Интер Майами» победит за 1.97.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в четырех из семи последних матчей хозяев.

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.08