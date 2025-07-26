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    Мозес: Мы показали себя хорошо, но этого было мало сегодня

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    Нападающий «Краснодара» Дэвид Кобнан Мозес прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:2).

    Дэвид Кобнан Мозес
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    Дэвид Кобнан Мозес

    «Мы показали себя хорошо, но этого было мало сегодня. Свои моменты не использовали.

    Настрой на чемпиона? Конечно, чувствуем. Против нас жестче играют, мы же чемпионы. Они мотивированы больше.

    Будущее? Не могу ничего сказать, но мне нравится Краснодар, я тут счастлив», — цитирует Мозеса «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Локомотив» смог набрать шесть очков и возглавил турнирную таблицу РПЛ. «Краснодар» с 3 очками занимает шестую строчку.

    В следующем туре «Краснодар» 2 августа в родных стенах примет «Динамо», а «Локомотив» в этот же день сыграет на выезде с «Пари НН».

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