Шишкин: По первому туру «Спартак» мне понравился, потому что был очень непростой соперник

Бывший футболистпрокомментировал победу москвичей надМх (1:0) в первом туре РПЛ.

«Тяжело оценивать по 1-му туру. Надо посмотреть на "Спартак" на дистанции. Должно пройти три или четыре тура. С учётом того, что недавно закончилась предсезонка и команды не в оптимальной форме, от матча к матчу будут находить свою игру. Но по первому туру "Спартак" мне понравился, потому что был очень непростой соперник.

Махачкала в прошлом сезоне многим потрепала нервы. Немного смазал игру судья. Однако "Спартак" контролировал игру и действовал в своём ритме. Главное, что взяли три очка. Дальше будет видно. Надеюсь, то, что нарабатывает Станкович, будет как-то вырисовываться во встречах», — цитирует Шишкина «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

Напомним, что в прошлом сезоне «Спартак» не смог попасть в тройку призеров и финишировал на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ.