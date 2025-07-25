Писарев: Пиняеву нужно ехать в Европу готовым

Тренер сборной России по футболувысказался о хавбеке

«Пиняеву нужно более стабильно выступать за "Локомотив", следить за собой. В Европу, куда он стремится, он, конечно, поедет. Туда надо ехать готовым, прежде всего физически. Понимать, как восстанавливаться, поддерживать форму, чего молодым и не хватает.

Есть пример — Захаряна, который уехал, но какой в этом смысл? Пиняеву очень важно следить за физическим состоянием. Если он не в хорошем состоянии, он может потерять скорость, а это его самое главное качество», — цитирует Писарева «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

Ранее стало известно о том, что Пиняев решил отказаться от перехода в ЦСКА и остался в «Локомотиве» на текущий сезон РПЛ.