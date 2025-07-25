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    Голкипер «Штурма» Худяков может вернуться на поле через три недели

    Футбол Штурм
    Владимир Кузьмичев, агент вратаря «Штурма» Даниила Худякова, рассказал, когда футболист вернется на поле.

    Даниил Худяков
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    Даниил Худяков

    «Вы понимаете, что для вратаря травма руки — это не то, что для полевого игрока. Конечно, форсировать здесь никто не будет. Восстановление идет по графику, все хорошо, Даня работает.

    Думаю, что недели через три, максимум через месяц мы увидим его на поле. К тренировкам, думаю, он вернется пораньше, а выход на поле все-таки будет исходить еще из его состояния. Тренер по вратарям будет решать», — цитирует Кузьмичева ТАСС.

    10 июля австрийский клуб сообщил, что 21-летний Худяков получил травму запястья после падения с велосипеда по дороге на тренировку. Позднее ему была сделана операция.

    Худяков играет за «Штурм» с лета 2024 года.

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