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    Лоськов: Батракова знаю с детства, многие не верили в его потенциал

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    Бывший капитан, а сейчас тренер «Локомотива» Дмитрий Лоськов рассказал, что многие не верили в клубе, что Алексей Батраков вырастет в хорошего футболиста.

    Алексей Батраков
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    Алексей Батраков

    «Батракова я вообще с набора, с шести лет знаю. Они с моим сыном от начала до конца прошли академию "Локомотива". По Батракову сразу было видно, что мальчик будет хорошим футболистом.

    Просто он был маленький, щупленький, и многие в него не верили. Но у Алексея всегда была хорошая техника, светлая голова и две ноги, которыми он великолепно пользовался. Поэтому и получилось то, что мы видим на данный момент», — рассказал Лоськов «Чемпионату».

    Сейчас Батракову 20 лет. В основе «Локомотива» он дебютировал в марте 2024 года и сразу стал там заметным игроком. Всего за основу хавбек сыграл 44 матча, забил 10 голов и сделал 16 ассистов.

    На счету Батракова 5 матчей в составе сборной России и 2 забитых гола. На портале Transfermarkt его сейчас оценивают в 12 млн евро.

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