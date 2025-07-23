Лоськов: Батракова знаю с детства, многие не верили в его потенциал

Бывший капитан, а сейчас тренер «Локомотива»рассказал, что многие не верили в клубе, чтовырастет в хорошего футболиста.

«Батракова я вообще с набора, с шести лет знаю. Они с моим сыном от начала до конца прошли академию "Локомотива". По Батракову сразу было видно, что мальчик будет хорошим футболистом.

Просто он был маленький, щупленький, и многие в него не верили. Но у Алексея всегда была хорошая техника, светлая голова и две ноги, которыми он великолепно пользовался. Поэтому и получилось то, что мы видим на данный момент», — рассказал Лоськов «Чемпионату».

Сейчас Батракову 20 лет. В основе «Локомотива» он дебютировал в марте 2024 года и сразу стал там заметным игроком. Всего за основу хавбек сыграл 44 матча, забил 10 голов и сделал 16 ассистов.

На счету Батракова 5 матчей в составе сборной России и 2 забитых гола. На портале Transfermarkt его сейчас оценивают в 12 млн евро.