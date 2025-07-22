Бывший футболист «Баварии» Рафинья завершил карьеру

Экс-защитник мюнхенскойофициально завершил профессиональную карьеру. О своём решении 38-летний бразилец объявил в интервью ESPN Brasil, не скрывая эмоций во время прощальной речи.

«Я давно готовился к этому моменту и сегодня с волнением сообщаю, что завершаю карьеру профессионального футболиста. Это особенный день… Простите, мне трудно говорить. Этот путь был долгим и непростым. Я благодарен Богу за то, что смог прожить такую карьеру, о которой и мечтать не мог. У меня замечательная семья, я реализовался как игрок. Сегодня — точка», — сказал Рафинья, едва сдерживая слёзы.

Рафинья провёл восемь сезонов в составе «Баварии» (2011–2019), за которые семь раз выигрывал Бундеслигу, трижды — Кубок и Суперкубок Германии. В 2013 году он стал обладателем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира. Помимо мюнхенского клуба, он также выступал за «Шальке», «Жирону», «Фламенго», «Олимпиакос» и ряд других команд.