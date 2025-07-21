«Аль-Хилаль» включился в борьбу за Исака

Саудовскийготов купить нападающего «Ньюкасла»

По данным издания As, за шведского футболиста один из грандов саудовской Про-лиги готов заплатить свыше 100 млн евро.

Ранее об интересе к Исаку заявил «Ливерпуль» и даже делал официальное предложение, но оно было отвергнуто «Ньюкаслом», который не хочет продавать свою главную звезду.

В составе «сорок» 26-летний форвард играет с 2022 года после перехода из «Реала Сосьедад». Всего он сыграл в АПЛ за «Ньюкасл» 86 матчей и забил 54 мяча. На Transfermarkt его сейчас оценивают в 120 млн евро.