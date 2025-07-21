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    Матвей Кисляк«Оренбург» — ЦСКА. Онлайн, прямая трансляция
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    «Аль-Хилаль» включился в борьбу за Исака

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    Саудовский «Аль-Хиляль» готов купить нападающего «Ньюкасла» Александера Исака.

    Александер Исак
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    Александер Исак

    По данным издания As, за шведского футболиста один из грандов саудовской Про-лиги готов заплатить свыше 100 млн евро.

    Ранее об интересе к Исаку заявил «Ливерпуль» и даже делал официальное предложение, но оно было отвергнуто «Ньюкаслом», который не хочет продавать свою главную звезду.

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