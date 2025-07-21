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    Матвей Кисляк«Оренбург» — ЦСКА. Онлайн, прямая трансляция
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    Рио Фердинанд — о трансфере Рашфорда в «Барселону»: Ему пора попробовать что-то новое

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    Известный в прошлом защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал новость о том, что в новом сезоне Маркус Рашфорд будет играть в составе «Барселоны».

    Маркус Рашфорд
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    Маркус Рашфорд

    «Маркус должен прийти и попробовать что-то новое с нападающими, которые уже есть в этой команде. И у него есть все возможности для этого. Я уверен, он умеет удивлять.

    Рашфорд должен передвигаться без мяча позади защитников. Представлять угрозу за их спинами. Он должен заставлять соперника отступать, когда находится на поле. И он должен бить, потому что у него убойный удар правой ногой. Он должен много бить. Было бы ошибкой, если бы он стал одним из тех нападающих, которые много ведут мяч и усложняют себе задачу», — цитирует Фердинанда Sport.es.

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    • «Барселона» договорилась с «МЮ» об аренде 27-летнего вингера на один сезон с правом возможного выкупа. Сейчас Рашфорд оценивается в 50 млн евро. В прошлом сезоне он сыграл 41 матч за «МЮ» и «Астон Виллу», забил 11 мячей и сделал 9 ассистов.

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