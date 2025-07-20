Семак прокомментировал победу «Зенита» в матче с «Ростовом»

Главный тренервысказался о матче против(2:1).

«Разговор с арбитром? На всех презентациях нам показывают одно, а на футбольном поле все по‑другому. Сложно какие‑то моменты принимать, потому разница большая в трактовках. Для арбитра другая ситуация.

Действительно, начало игры у нас не получилось. Мы долго принимали решения, допускали технический брак и проигрывали слишком много борьбы.

Во втором тайме справлялись. Он был лучше, за исключением одного момента в концовке, когда не доработали в защите.

Жерсон? Видно, что Жерсон еще физически не готов. Хотели его позже выпускать, но так сложилась игра. Он хорошо работал с мячом. Видно, что это очень качественный игрок.

Эракович получил травму. Хорошо, что доиграл до перерыва. У него и тяжесть в ногах и голова кружилась после столкновения с соперником. Что касается Веги, то сложно сразу войти в игру», — цитирует Семака «Матч ТВ».

В следующем туре «Зенит» 27 июля встретится с казанским «Рубином». «Ростов» 26 числа сыграет с «Динамо».