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    Семак прокомментировал победу «Зенита» в матче с «Ростовом»

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о матче против «Ростова» (2:1).

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Разговор с арбитром? На всех презентациях нам показывают одно, а на футбольном поле все по‑другому. Сложно какие‑то моменты принимать, потому разница большая в трактовках. Для арбитра другая ситуация.

    Действительно, начало игры у нас не получилось. Мы долго принимали решения, допускали технический брак и проигрывали слишком много борьбы.

    Во втором тайме справлялись. Он был лучше, за исключением одного момента в концовке, когда не доработали в защите.

    Жерсон? Видно, что Жерсон еще физически не готов. Хотели его позже выпускать, но так сложилась игра. Он хорошо работал с мячом. Видно, что это очень качественный игрок.

    Эракович получил травму. Хорошо, что доиграл до перерыва. У него и тяжесть в ногах и голова кружилась после столкновения с соперником. Что касается Веги, то сложно сразу войти в игру», — цитирует Семака «Матч ТВ».

    В следующем туре «Зенит» 27 июля встретится с казанским «Рубином». «Ростов» 26 числа сыграет с «Динамо».

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