15:30Пари НН — КраснодарОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эдуард Сперцян («Краснодар»)«Пари НН» — «Краснодар». Онлайн, прямая трансляция
    Все новости спорта

    Кечинов: «Спартак» в первом туре неплохо смотрелся в атаке

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Спартак Динамо-Махачкала
    Шестикратный чемпион России в составе московского «Спартака» Валерий Кечинов считает, что в первом туре с махачкалинским «Динамо» (1:0) красно-белые очень солидно выглядели с точки зрения атакующих действий.

    Валерий Кечинов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Валерий Кечинов

    «Для старта чемпионата очень хорошая игра в исполнении "Спартака". Команда вышла с хорошим настроением, очень многое у нее получалось в атаке: создавали моменты, забили.

    Четыре мяча не засчитали из‑за положения "вне игры" и нарушения. Не буду комментировать эти моменты. Я уже просто доверяюсь (решениям судей). Тут что‑то комментировать бесполезно, бессмысленно. Есть судьи на поле, есть судьи VAR — несколько человек смотрят эпизоды и принимают решения.

    Поэтому, повторюсь, не вижу смысла комментировать. Но когда игрок махачкалинцев сыграл рукой, Мангаш ничего не нарушал. Мне так кажется. Все остальное, опять же, не буду комментировать.

  • Четыре отменённых гола и один Маркиньос: «Спартак» дожал махачкалинское «Динамо» вопреки арбитру
  • Ещё даже первый тур не окончен, а судейский скандал уже полыхает
  • Сегодня

    • "Спартак" очень неплохо выглядел в обороне. В первом тайме только у "Динамо" был момент, но не стопроцентный. Так что для первой игры в чемпионате "красно‑белые" выглядели очень хорошо», — сказал Кечинов «Матч ТВ».

    Автором единственного гола на 37-й минуте стал бразилец Маркиньос. Во втором туре «Спартак» 26 июля дома примет «Балтику».

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Быки» начнут новый сезон с убедительной победы?
  • «Пари НН» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • «Сине-бело-голубые» не оставят шансов сопернику?
  • «Зенит» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Смогут ли «Ахмат» и «Рубин» определить сильнейшего?
  • «Ахмат» — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 3.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.26
  • Экспресс дня 20 июля
  • Сегодня в 17:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Пари НН — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Зенит — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Ахмат — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Оренбург — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  2.44
  • Прогноз на матч Тукумс 2000 — Гробиня
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Осака — Путинцева
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Ван де Зандшульп — Харри
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шевченко — Галан
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры