Кечинов: «Спартак» в первом туре неплохо смотрелся в атаке

Шестикратный чемпион России в составе московского «Спартака»считает, что в первом туре с махачкалинским «Динамо» (1:0) красно-белые очень солидно выглядели с точки зрения атакующих действий.

«Для старта чемпионата очень хорошая игра в исполнении "Спартака". Команда вышла с хорошим настроением, очень многое у нее получалось в атаке: создавали моменты, забили.

Четыре мяча не засчитали из‑за положения "вне игры" и нарушения. Не буду комментировать эти моменты. Я уже просто доверяюсь (решениям судей). Тут что‑то комментировать бесполезно, бессмысленно. Есть судьи на поле, есть судьи VAR — несколько человек смотрят эпизоды и принимают решения.

Поэтому, повторюсь, не вижу смысла комментировать. Но когда игрок махачкалинцев сыграл рукой, Мангаш ничего не нарушал. Мне так кажется. Все остальное, опять же, не буду комментировать.

"Спартак" очень неплохо выглядел в обороне. В первом тайме только у "Динамо" был момент, но не стопроцентный. Так что для первой игры в чемпионате "красно‑белые" выглядели очень хорошо», — сказал Кечинов «Матч ТВ».

Автором единственного гола на 37-й минуте стал бразилец Маркиньос. Во втором туре «Спартак» 26 июля дома примет «Балтику».