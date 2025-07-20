Аршавин: «Зенит» должен понимать, что на средних скоростях никого не обыграешь

Заместителя гендиректорапо спортивному развитиювысказался о победе «сине-бело-голубых» в матче 1-го тура РПЛ против(2:1).

«Очень сложно складывался матч. "Зенит" должен понимать, что на средних скоростях никого не обыгрываешь. Сработало что? Все замены. Особенно Жерсон.

Жерсон — это как доктор футбольных наук. Пара аспирантов еще была на поле, а все остальные — студенты. "Зенит" угадал на 100%. С таким запасом человек выглядел на поле большим.

"Зенит", честно, напомнил прошлый сезон. Команде нужно меняться», — сказал Аршавин «Матч ТВ».

В следующем матче РПЛ «Зенит» сыграет против «Рубина» 27-го июля.