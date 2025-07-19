«Шинник» уступил дома «Уралу»

В матче 1-го тура Первой лиги по футболу ярославскийпотерпел домашнее поражение отсо счетом 0:1.

Автором единственного мяча на 38-й минуте стал воспитанник клуба полузащитник Юрий Железнов.

Футбол. Россия. Первая лига Шинник — Урал 0:1 Гол: 0:1 Юрий Железнов (38') Шинник: Тимофей Митров, Артур Черный, Вадим Карпов, Артемий Косогоров, Виталий Лысцов, Кирилл Маляров, Руслан Куль, Валерий Кичин, Тимофей Шипунов, Альбек Гонгапшев, Илья Порохов Урал: Александр Селихов, Матвей Бардачев, Силвие Бегич, Тимофей Маргасов, Дмитрий Прищепа, Роман Акбашев, Тимур Аюпов, Юрий Железнов, Sekulic M., Bondarev V., Mosin E.

В следующем туре «Шинник» сыграет в гостях с тульским «Арсеналом», а «Урал» на своем поле примет «Черноморец».